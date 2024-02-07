「球王」美斯日後未有在對香港隊的表演賽中上場，主辦方Tatler Asia被入場球迷要求「回水」，其後Tatler Asia開記者招待會表示撤回「M」品牌及1,600萬的基金申請。事件引起各界關注，更令「M」品牌一詞令更多大眾認識。以下《am730》將為讀者介紹「M」品牌，亦及解釋該計劃的資助、撥款、申請資格等資訊。

美斯缺陣｜甚麼是「M」品牌？ 「M」品牌由大型體育活動事務委員會創立，為了扶植更多可持續舉行的大型體育活動，委員會於2004年11月設立了「M」品牌制度及支援計劃，把「M」品牌授予在香港舉行並獲認可的大型體育活動。為迎合個別「M」品牌活動的需要，委員會將特別制定整套支援措施，以協助這些活動發展為市場主導及有利可圖的定期活動。 美斯缺陣｜「M」品牌設立目的？ 據大型體育活動事務委員會指出，設立「M」品牌主要有數個目標，包括： 發展大型體育活動可為香港培養可持續的體育文化，培養市民的自豪感和促進社會凝聚力，並為社會帶來實質的經濟利益，以及有助把香港的形象提高為亞洲體育盛事之都

制定有關政策，以便通過商界及廣大市民更積極參與和支持，協助香港的體育總會發展可持續的大型體育活動

倘若認為一次過的國際體育盛事能為社會帶來好處，可考慮支持體育總會申辦和主辦有關賽事

美斯缺陣｜「M」品牌申請資格 據委員會指出，申請「M」品牌認可的活動須： 有香港以外的隊伍及／或個人參與賽事，而參賽隊伍或個人以多個國家／地區的代表為佳

通過觀眾入場及／或傳媒報道令本地及海外公眾對活動產生濃厚興趣

老幼咸宜，而且有助推動本地體育文化和經濟發展

屬相關體育項目的重要國際賽事，及／或在國際體育活動日程上處於決賽階段的矚目賽事為佳

如屬表演賽，參賽者應包括公眾深感興趣的世界頂級運動員／隊伍。 過往品牌只限體育總會舉辦的活動申請，但自2023年4月放寬申請門檻後，非體育總會的私營機構舉辦的大型體育活動亦可申請。 美斯缺陣｜「M」品牌的資助及撥款 據政府網站指，「M」品牌活動可獲委員會就籌辦、贊助、推廣及宣傳策略提供專業意見，包括增加宣傳機會等；而有關活動可申請多項資助或補助金，包括最多1,500萬元配對撥款，如非租用康文署場地可申請最多100萬元場地補助金。此外，全新「M」品牌活動首年可申請一筆過100萬元市場推廣直接補助金。 而「World RX」是首個非體育總會的私營機構申請，當時共獲1,500萬元配對撥款、100萬元場地補助金和100萬元市場推廣直接補助金，合共批出1,700萬元資助。不過，賽事最終因工程延誤致賽道臨時縮水，更要推遲開鑼及刪減賽事。 至於今次由國際知名雜誌Tatler主辦的國際邁阿密與港隊表演賽則獲1,600萬元資助，與香港高爾夫球公開賽2023資助額相同。