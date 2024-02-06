美斯訪日本｜阿根廷媒體：美斯身體狀態良好　周三對日友賽有望上陣

球王美斯訪香港全場坐後備席如布景板，引發全場噓爆要求「回水」，成為國際新聞。國際邁阿密主帥馬天奴指，美斯肌肉發炎已維持多日，情況沒有明顯好轉，決定不派美斯上陣。不過，阿根廷有媒體報道，指美斯個人身體狀態良好，是馬天奴不希望美斯出場可能有受傷風險，因此決定讓美斯全程坐後備席。另有報道指，並國際邁亞密傾向給予有傷在身的美斯上陣。

國際邁阿密在友誼賽中以4比1勝香港隊，美斯全場未有上陣，與場內4萬名觀眾觀賽90分鐘，令政府和一眾球迷失望，馬天奴於賽後記者會表示，賽後向球迷致歉，直言美斯有傷在身。