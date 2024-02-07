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2024-02-07 12:28:00

荃灣唐樓劏房起火5人送院包括2男女昏迷 消防：起火原因有可疑（更新）

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荃灣唐樓劏房起火，5人送院包括2男女昏迷。(電視截圖)

荃灣唐樓劏房起火，5人送院包括2男女昏迷。(電視截圖)

荃灣發生火警，5人送院。凌晨零時許，沙咀道325號一幢唐樓冒煙起火，住客報警求助。消防接報到場，派出一隊煙帽隊開動一條喉，並升起雲梯灌救，大約45分鐘後將火撲熄，起火單位嚴重焚毀，當局正調查起火原因。事件中5人受傷，其中一男一女昏迷，火警期間約60名居民疏散到安全位置。

5名傷者分屬3個劏房戶，包括起火單位的男子、3母子（母親42歲姓林、兒子18歲、女兒15歲）及一名姓陳（22歲）女子，各人被送到仁濟醫院治理。據了解，昏迷送院男子姓羅，任職裝修工作，入住超過10年，獨居於二號房。

一名女子逃生時，昏迷倒臥在5至6樓梯間，由消防救出帶到後巷施救。(電視截圖) 據指，現場為3樓一間「一劏三」的劏房單位。(電視截圖)

消防於起火劏房發現一名昏迷男子

據指，現場為3樓一間「一劏三」的劏房單位，事發時其中一間劏房住戶的房間突然停電，於是出外查看，發現鄰房冒煙起火，於是報警。消防接報到場，破門進入起火單位，發現一名男子昏迷單位內；另一名女子逃生時，昏迷倒臥在56樓梯間，由消防救出帶到後巷施救，其後送院治理；另有3名居民吸入濃煙不適送院。

相信起火位置是昏迷男子單位

警方重案組、機電署及消防處，今早陸續到場調查起火原因。消防表示，經初步調查，火警成因有可疑，交由警方繼續調查。早上9時左右，荃灣警區重案組探員到場，經初步調查，相信起火位置是唐三樓一個間開3個劏房單位中，昏迷男子所屬的單位。

走廊外牆熏黑有多個黑掌印

現時該單位封鎖，有警員看守，走廊的外牆熏黑，有多個黑掌印，疑是居民摸黑走火時留下；另外各個樓層的氣窗，也被消防員打碼疏氣通風，遍地積水。

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