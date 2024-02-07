荃灣唐樓劏房起火5人送院包括2男女昏迷 消防：起火原因有可疑（更新）

荃灣發生火警，5人送院。凌晨零時許，沙咀道325號一幢唐樓冒煙起火，住客報警求助。消防接報到場，派出一隊煙帽隊開動一條喉，並升起雲梯灌救，大約45分鐘後將火撲熄，起火單位嚴重焚毀，當局正調查起火原因。事件中5人受傷，其中一男一女昏迷，火警期間約60名居民疏散到安全位置。

5名傷者分屬3個劏房戶，包括起火單位的男子、3母子（母親42歲姓林、兒子18歲、女兒15歲）及一名姓陳（22歲）女子，各人被送到仁濟醫院治理。據了解，昏迷送院男子姓羅，任職裝修工作，入住超過10年，獨居於二號房。