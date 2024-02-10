蕭澤頤：新年期間難以一刀切不「抄牌」　若違泊構成危險必執法

警務處處長蕭澤頤出席港台節目，被問到新年假期以及夜繽紛期間，會否放寬違泊執法。蕭澤頤表示，執法主要目的是減低交通意外及不負責任泊車行為，重申發出告票並無工作指標，難以一刀切表示不會「抄牌」。他認為嚴重違泊會影響其他道路使用者，有巿民曾經將泊車上行人路，令途人要出馬路，產生危險。但有需要時警方亦會酌情處理，一旦可能構成危險，警方必定執法。

JPEX案凍結資產超過兩億 流向複雜仍在追查

蕭澤頤又指，警方會就詐騙案加強宣傳教育，呼籲巿民提高警覺，騙徒手法層出不窮，包括「猜猜我是誰」及假扮內地官員的手法仍然存在，而近期較新的手法，包括釣魚騙案，會訛稱短訊積分到期，誘使受害人登入連結，呼籲巿民小心。蕭澤頤又提到，JPEX案至目前為止，警方共收到2,600多宗舉報，涉及金額超過16億元，70人被捕，凍結資產超過兩億，但由於虛擬資產流向複雜，當局正密切追查。