薪常會建議暫停公務員薪酬水平調查第二階段工作　指應在勞工市場大致穩定時進行

薪酬水平調查第二階段工作，包括向私營機構蒐集與薪酬水平相關的數據，及就調查結果作出分析和建議。薪酬水平調查旨在確定公務員薪酬是否與私營機構薪酬大致相若。薪常會表示勞工市場正經歷前所未有的波動，本港勞動人口大幅且急速縮減，並在年齡及職業分布上出現變化。同時，私營機構的職位空缺也飆升。面對勞工市場緊張，私營機構僱主採用了不同策略以吸引和挽留人才並節省人手，或為私營機構的薪酬安排帶來影響。政府亦推行了一系列措施，以更果斷進取和更具針對性的方式來吸納人才，而這些措施將需要一段時間才能在紓緩人手短缺方面充分發揮其效用。

認為應在勞工市場穩定時進行調查

薪常會又表示，經濟情況仍受累於充滿挑戰的外圍狀況，包括先進經濟體的需求減弱，以及地緣政治局勢越趨緊張。股票及地產市場近期表現下滑亦反映市場對經濟前景抱持審慎態度。所有這些因素均可能會對企業拓展業務和作出薪酬決定造成負面影響，繼而可能影響到私營機構的薪酬水平。

薪常會主席彭耀佳稱，現階段停止調查的第二階段工作是審慎的做法。他認為應該在勞工市場大致穩定時才進行調查，在該環境下所得的結果將會獲大多數持份者普遍視為相對可靠，從而真正達致進行薪酬水平調查的目的，即讓政府掌握相關情況後，才決定公務員薪酬的變動。工會也支持薪常會的決定。