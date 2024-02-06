警方2023年結 詐騙案升四成 接6人就美斯缺賽報案

警方今日(6日)舉行2023年結記者會，總結去年犯罪數字。警務處處長蕭澤頤指，2023年全年錄90,276宗罪案，較2022年升29%，當中以詐騙案升幅尤其多佔整體罪行44%。警方去年就有關個案拘捕9,239人共拘捕9,239人，涉及各類騙案及洗黑錢，按年增加75.5%，當中6,500人為傀儡戶口持有人；亦有向法庭就傀儡持有人申請加刑，呼籲市民切勿租借或買賣個人戶口。另外，蕭澤頤表示，警方至今接獲6宗有關國際邁阿密與港隊表演賽美斯缺賽的報案，並已轉介海關跟進。

蕭澤頤指，去年一共錄得90,276宗罪案，較2022年升28.9%，而整體破案率為31.1%，其中搶劫案破案率為82.5%創歷史新高。他續指，2022年上半年仍受疫情影響，因此傳統罪案低，惟至去年社會復常，罪案亦有所上升，但相較黑暴及疫情前的2018年，不少傳統罪案如兇殺、傷人及嚴重毆打等，均有明顯跌幅。