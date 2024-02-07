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2024-02-07 15:24:42

財政預算案2024｜新社聯倡增住所租金稅務優惠　避免調高民生相關政府收費項目

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財政預算案2024｜新社聯倡增住所租金稅務優惠　避免調高民生相關政府收費項目

財政預算案2024｜新社聯倡增住所租金稅務優惠　避免調高民生相關政府收費項目

本月28日將公布財政預算案，新界社團聯會（新社聯）今日與財政司司長陳茂波會面及提交建議書。新社聯建議提供具體措施紓解民困，例如增加居所貸款及住所租金稅務優惠，同時避免調高民生相關政府收費項目。

新社聯會長陳勇表示，本港疫後經濟復甦力度較預期弱，財政預算案必須有具體措施紓解民困，例如增設聘請外傭免稅額、檢討港鐵「利潤分享機制」，善用港鐵股息回饋市民等。對於當局有意檢視長時間無調整的公共服務收費，陳勇強調必須小心審視，免得市民百上加斤。理事長譚鎮國建議擴大長者醫療券在內地的使用範圍，加快跨境老年服務體系的建設進程。

建議紓解民困

其他建議還包括恆常化臨時失業支援計劃；寬減課税年度利得税、薪俸税及個人入息課税的税款；重啟租者置其屋計劃；延長「公共交通費用補貼計劃」臨時特別措施。增撥資源加強支援弱勢社群方面，建議增加嚴重及中度智障人士宿位縮短輪候時間；為單親家庭增設非就業掛鈎經濟津貼；為特殊需要長者增設樂齡智能家居資助；增加關愛隊撥款金額。

完善鼓勵生育政策方面，建議提升子女免稅額；延長初生嬰兒免稅優惠年期；為低收入家庭提供「N班」學費資助；增設「兒童醫療券」每年2,000元；增加產假至16周及優化產假安排。

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