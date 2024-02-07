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2024-02-07 04:30:32
日報

農曆年假料750萬人出入境 初二出境高峰

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桃花回收

春節後的桃花可送往指定回收點。

入境處預計，農曆新年假期有超過750萬人次經海陸空管制站進出香港。當中有600萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港，預計周日年初二會較為繁忙，約超過46萬人次出境。而入境高峰就在下周二、年初四(13日)，約有60萬人次入境，深圳灣口岸在年三十至初四會24小時通關，羅湖口岸在年三十及初二會延長開放至翌日凌晨2時。

環保署推出桃花回收計劃

另外，為鼓勵市民回收及升級再造園林棄置物，環保署推出桃花回收計劃，本月17日至25日，市民可將棄置的桃花送往位於屯門曾咀的Y‧PARK [林‧區] 中央收集站，及包括「綠在區區」11個回收環保站、6個離島廢物轉運設施及37個公眾垃圾收集站等54個地區收集站。而本月26日至下月2日，可於辦公時間內，將棄置桃花直接送往Y‧PARK [林‧區]。

發言人提醒，今次計劃只限於回收桃花，並注意乾淨回收，桃花在送往回收前，須拆除揮春及膠帶等裝飾物品，以免影響回收再造過程。回收得來的桃花會在Y‧PARK [林‧區] 與其他園林廢物一同被轉化成再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾和藝術品等。凡於Y‧PARK [林‧區] 或「綠在區區」回收環保站回收桃花的參與者，均會獲發電子證書；而將桃花運往「綠在區區」回收環保站的參與者更可獲得小禮物乙份，送完即止。

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