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2024-02-07 15:41:49

農曆新年2024丨煙花匯演相隔4年在年初二舉行　歷時23分鐘發放23888枚煙花彈

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農曆新年2024丨煙花匯演相隔4年在年初二舉行　歷時23分鐘發放23888枚煙花彈

農曆新年2024丨煙花匯演相隔4年在年初二舉行　歷時23分鐘發放23888枚煙花彈

農曆新年煙花匯演事隔4年，定於年初二（2月11日）晚上8時在維港上空舉行。今年煙花匯演的主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，歷時23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花彈。

8幕煙花各具特色，第1幕《龍騰虎躍》以氣勢磅礡的「閃電雷鳴」和「銀波大雷」開場，熱烈迎接龍年的來臨。第2幕展示不同形態與顏色的「8」字造型煙花，象徵財源滾滾，並有初次登場的「五彩乾坤球」，寓意天地無垠，祝福市民前途無限。第6幕以「笑臉」和「雙紅心」造型煙花為背景，希望市民在新一年抱持積極樂觀的心態，享受生活的美好。最後一幕《豐收鑼鼓》密集式發放澎湃的「特大錦冠」造型煙花，將整個匯演推向高潮，祝願香港繁榮安定。

市民需注意開放的公共空間有限

市民可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣與紅磡繞道等港九多個地方，觀賞到煙花綻放的壯觀場面。市民請特別注意，為籌備3月份大型戶外藝術裝置展覽「teamLab：光漣」，添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）部分草坪、通道及觀景台已暫停開放，由於開放的公共空間有限，市民請盡量前往其他地方，以避免過度擠擁及不能進入的情況。

是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌、香港各界慶典委員會贊助，並得到香港青少年愛國主義教育基金會支持。匯演期間，香港電台第四台（FM97.6-98.9）將同步直播背景音樂，現場觀眾可透過手提電話等裝置收聽廣播，加強觀賞效果。

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第一幕《龍騰虎躍》 第二幕《八星報喜賀賀喜》 第六幕《我鍾意》 第八幕《豐收鑼鼓》
農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）
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