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2024-02-11 10:00:00

農曆新年2024｜劉業強為香港求得第十五籤中籤　籤文：損了良材失卻力

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劉業強為香港求得第十五籤中籤，籤文：損了良材失卻力。(香港電台)

劉業強為香港求得第十五籤中籤，籤文：損了良材失卻力。(香港電台)

今日大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強早上按傳統習俗，到沙田車公廟為香港求籤，求得第十五籤中籤。籤文內容為「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，獻君留住待春臨」。劉業強冀政府能推出樓市減辣措施，促進市場自由運作。

劉業強早上約7時，在上香朝拜等儀式後，就會為香港求籤。籤文解曰「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂」。劉業強多次跌出多於一支竹籤，他叩拜後再次求籤，最終於第5次求籤才成功。劉業強表示，過去幾年香港經濟差，股市、樓市持續向下，希望政府能推出樓市減辣措施，促進市場自由運作，並進一步減少股票印花稅，重拾股市旺氣，他亦期望香港有更多盛事，帶動消費力。

劉業強多次跌出多於一支竹籤，他叩拜後再次求籤，最終於第5次求籤才成功。(香港電台) 劉業強指推動創科需時 不應放棄金融地產。(香港電台)

劉業強指推動創科需時 不應放棄金融地產

劉業強又指，籤文提醒香港需要尋找新方向，亦提到「斧斤持以入山林」，形容「很多樹都可以選擇」，指創科需要時間推動，認為政府不應放棄金融和地產。他又提到，反修例事件和疫情影響香港整體經濟，政府財政儲備損耗很大，期望政府盡快就《基本法》23條立法，令香港穩下來，相信政治和經濟會互相影響。

至於沙田鄉事委員會主席莫錦貴就為沙田求得第五十籤上籤。籤文內容為「困甚離家歲月長，失羣孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方。」籤文解曰「先難後易、家宅安吉、自身平安、求財大吉」。

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