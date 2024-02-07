農曆新年2024｜年初二煙花匯演　維港兩岸下午實施分階段封路

龍年將至，警方今(7日)交代農曆新年期間，各項慶祝活動及交通安排。警方指，在大年初一花車巡遊當晚，尖沙咀一帶會在下午3時半起封路，而大年初二煙花匯演當晚，維港兩岸一帶多個地方會由下午5時半起分階段封路。至於在年三十至年初四改為通宵服務的深圳灣口岸，則會實施特別交通安排。

農曆新年2024年｜初一二西九高鐵站設立臨時過境巴士站 在大年初一花車巡遊和年初二煙花匯演活動方面，警方指在與運輸署和業界商討後，決定在初一花車巡遊和初二煙花當晚，在西九龍高鐵站J1和J2出口，設立臨時過境巴士站，下午3時起會提供深圳灣過境巴士服務，而到晚上8時起，會提供皇崗過境巴士服務；而旺角鴉蘭街金都廣場對開的跨境巴士亦會24小時提供服務。

警方預計今年花車巡遊參與人數會與2019年相若有4.4萬人，而剛過去的除夕煙花，維港兩岸吸引約40萬人觀賞，惟警方不估計年初二晚有多少人出外觀賞煙花。警方呼籲市民及早規劃行程，使用替代路線，並預留額外的出行時間，避免延誤。 農曆新年2024年｜ 深圳灣口岸及 落馬洲管制站 實施特別交通安排 至於在年三十至年初四改為通宵服務的深圳灣口岸，警方指會按現場交通情況，分兩階段實施特別交通安排，第一階段所有車輛將沿用現行路線，若出現車龍時，將實施第二階段安排，屆時跨境私家車則使用貨車通道，進入臨時預設區域等候清關。警方會適時向透過各大傳媒電台，發布現場車龍等候時間。