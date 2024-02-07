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2024-02-07 18:31:16

農曆新年2024｜年初二煙花匯演　維港兩岸下午實施分階段封路

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農曆新年2024｜警方今日交代農曆新年期間，各項慶祝活動及交通安排。(蘇文傑攝)

農曆新年2024｜警方今日交代農曆新年期間，各項慶祝活動及交通安排。(蘇文傑攝)

龍年將至，警方今(7日)交代農曆新年期間，各項慶祝活動及交通安排。警方指，在大年初一花車巡遊當晚，尖沙咀一帶會在下午3時半起封路，而大年初二煙花匯演當晚，維港兩岸一帶多個地方會由下午5時半起分階段封路。至於在年三十至年初四改為通宵服務的深圳灣口岸，則會實施特別交通安排

農曆新年2024｜警方今日交代農曆新年期間，各項慶祝活動及交通安排。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜警方今日交代農曆新年期間，各項慶祝活動及交通安排。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜大初二煙花匯演當晚，維港兩岸一帶會由下午5時半起分階段封路。(政府新聞處圖) 農曆新年2024｜大初二煙花匯演當晚，維港兩岸一帶會由下午5時半起分階段封路。(政府新聞處圖) 農曆新年2024｜當局推介的最佳煙花觀賞位置。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜深圳灣口岸在年三十至年初四改為通宵服務，並分兩階段實施特別交通安排。(蘇文傑攝) 農曆新年2024｜深圳灣口岸在年三十至年初四改為通宵服務，並分兩階段實施特別交通安排。(蘇文傑攝)

農曆新年2024年｜初一二西九高鐵站設立臨時過境巴士站

在大年初一花車巡遊和年初二煙花匯演活動方面，警方指在與運輸署和業界商討後，決定在初一花車巡遊和初二煙花當晚，在西九龍高鐵站J1和J2出口，設立臨時過境巴士站，下午3時起會提供深圳灣過境巴士服務，而到晚上8時起，會提供皇崗過境巴士服務；而旺角鴉蘭街金都廣場對開的跨境巴士亦會24小時提供服務。

警方預計今年花車巡遊參與人數會與2019年相若有4.4萬人，而剛過去的除夕煙花，維港兩岸吸引約40萬人觀賞，惟警方不估計年初二晚有多少人出外觀賞煙花。警方呼籲市民及早規劃行程，使用替代路線，並預留額外的出行時間，避免延誤。

農曆新年2024年｜深圳灣口岸及落馬洲管制站實施特別交通安排

至於在年三十至年初四改為通宵服務的深圳灣口岸，警方指會按現場交通情況，分兩階段實施特別交通安排，第一階段所有車輛將沿用現行路線，若出現車龍時，將實施第二階段安排，屆時跨境私家車則使用貨車通道，進入臨時預設區域等候清關。警方會適時向透過各大傳媒電台，發布現場車龍等候時間

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落馬洲管制站維持24小時通關服務，並會分3階段實施特別交通安排，第一階段所有車輛將沿用現行安排；若出現車龍時，將實施第二階段安排，貨車及跨境私家車路線不變，公共車輛及皇巴將改用貨車通道進入貨車等候區，再按現場警員指示進入所屬落客區；如車龍繼續伸延，將實施第三階段安排，所有車輛將改用貨車通道進入管制站。

至於羅湖口岸會在年三十晚和年初二延長至翌日凌晨兩點，運輸署指，東鐵綫金鐘站至羅湖站尾班會在凌晨12時56分開出，而羅湖站開往金鐘的尾班車會在凌晨2時30分開出。運輸署提醒市民，港鐵其他鐵路綫在年初二當晚不會延長服務，提醒乘客要預早規劃行程。

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