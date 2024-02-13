農曆新年2024｜截至晚上9時逾94.7萬人次出入境香港　羅湖逾10萬人次入境

農曆新年4日長假期今日(13日)結束，入境處表示截至下午9時，各管制站有逾94.7萬人次出入境，包括53.7萬人次入境和40.9萬人次出境。

羅湖落馬洲支線近19萬人次入境

數字顯示，最多人取道羅湖入境本港，有10.1萬人次，其次是8.6萬人次的落馬洲支線、7.7萬人次的港珠澳大橋及7.4萬人次的深圳灣管制站，高鐵西九龍站就有6.4萬人次入境。出境方面，同樣是羅湖最多人使用，有接近7萬人次，包括4.6萬名香港居民，其次是港珠澳大橋和落馬洲支線，兩者分別有約6.7萬和6.6萬人次。

入境處早前預計，由年三十(9日)至年初八(17日)整個農曆新年假期期間，會有約超過750萬人次進出香港，其中約600萬人次預計會經陸路出入，並預計今日為入境高峰期，人次約60.7萬。

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