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2024-02-10 11:43:32

農曆新年2024｜李家超祝市民龍精虎猛　新年香港馬照跑舞照跳

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行政長官李家超向市民拜年

行政長官李家超向市民拜年

今日是大年初一，行政長官李家超向市民拜年，祝願大家龍精虎猛、身體健康、家庭幸福。他指傳說中的「龍」威武勇猛，相信香港今年會與龍一樣充滿活力、拼搏進取、遇強愈強、活動空間廣闊，又強調政府會全力拼經濟、拼發展、改善民生。

要努力「追時間、追成果」

李家超談到會留港過年，大部份時間都會處理工作。他說，一年之計在於春，本港要努力「追時間、追成果」，新年會「馬照跑、舞照跳」，「馬照跑」是指初三的新春賽馬，「舞照跳」就是今晚疫情後首次復辦的花車巡遊，世界各地的表演隊伍將來港參與、載歌載舞。 

李家超相信，年初二晚舉行的煙花匯演，將讓本港再一次展現活力、萬眾同歡、迎接龍年。他又指，年初五將首次舉行「Chuppy Hearts Hong Kong」愛心活動，屆時會有巨型愛心裝置在不同地區飄揚，讓市民打卡，加上多區都有「日夜都繽紛」活動，市民及遊客都可在港渡過喜慶精彩的農曆新年。

全力拼經濟、拼發展、改善民生

李家超指，來年全球經濟重心會繼續東移，亞洲將是全球經濟增長的重要引擎，而內地經濟預料會穩步向好，香港在一國兩制的優勢下，將能受惠於國家發展帶來的機遇；特區政府將全力拼經濟、拼發展，積極融入國家發展大局，提升本港的國際競爭力及吸引力。當局會繼續「搶人才」，指各項輸入人才計劃，去年共接獲逾22萬宗申請，足以證明香港的吸引力及實力。

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