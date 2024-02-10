農曆新年2024｜李家超祝市民龍精虎猛　新年香港馬照跑舞照跳

今日是大年初一，行政長官李家超向市民拜年，祝願大家龍精虎猛、身體健康、家庭幸福。他指傳說中的「龍」威武勇猛，相信香港今年會與龍一樣充滿活力、拼搏進取、遇強愈強、活動空間廣闊，又強調政府會全力拼經濟、拼發展、改善民生。

要努力「追時間、追成果」

李家超談到會留港過年，大部份時間都會處理工作。他說，一年之計在於春，本港要努力「追時間、追成果」，新年會「馬照跑、舞照跳」，「馬照跑」是指初三的新春賽馬，「舞照跳」就是今晚疫情後首次復辦的花車巡遊，世界各地的表演隊伍將來港參與、載歌載舞。