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2024-02-07 16:40:47

農曆新年2024｜深圳灣24小時通關城巴開辦NB3線　派富經驗前線駐守口岸解答旅客

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城巴在農曆新年期間，會安排具豐富人群管理經驗的前線員工駐守各口岸。(城巴提供)

城巴在農曆新年期間，會安排具豐富人群管理經驗的前線員工駐守各口岸。(城巴提供)

深圳灣管制站在農曆年三十至年初四(2月9日至13日)期間，會臨時延長至24小時通關。營運往返深圳灣及屯門巴士路線的城巴，一連5晚會增設特別通宵路線NB3，來往屯門碼頭、屯門市廣場和深圳灣口岸，全程收費21.5元，預料每個通宵運載能力達2,500人，足夠滿足通宵跨境需求。

城巴一連5日開辦通宵路線NB3，往返深圳灣及屯門。(城巴提供) 城巴一連5日開辦通宵路線NB3，往返深圳灣及屯門。(城巴提供) 城巴認為24小時通關，可以使出入境人流在不同時段更平均。(城巴提供) 城巴已在NB3線的主要巴士站，安裝特製的通宵巴士站旗。(城巴提供) 城巴在農曆新年期間，會安排具豐富人群管理經驗的前線員工駐守各口岸。(城巴提供)

措施助旅客毋須急於過關

城巴今日(7日)已在NB3線的主要巴士站，包括深圳灣口岸和屯門市廣場等，安裝特製的通宵巴士站旗，再配以大型宣傳指示牌，披上宣傳NB3線廣告的巴士同日亦已啟航。城巴又指，農曆新年期間特意安排具豐富人群管理經驗的前線員工駐守各口岸，疏導旅客及解答旅客疑難。

據城巴以往經驗，不少乘客會爭取時間玩至最後一分鐘，才在管制站關閉前「趕尾班車」過關。城巴見習助理督察李知行表示，今次實施24小時通關使旅客毋須再急於過關，「可以慢慢食、慢慢玩，才到口岸乘車回家」，使出入境人流在不同時段可更加平均。當發現管制站客量增加時，城巴前線亦會立即通知控制中心，按需要加強班次和增撥資源。

冀實戰經驗助日後通宵恆常化

社會持續有聲音要求本港與內地增設更多全天候通關管制站。城巴工程及營運主管(九龍及新界)龔樹人期望，今次深圳灣的安排有助城巴獲得更多營運通宵口岸路線的實戰經驗，為將來恆常化及覆蓋更多口岸做準備。

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