農曆新年2024｜落馬洲及深圳灣邊境管制站 年三十至初四實施特別交通安排

因應政府早前宣布在年三十（2月9日）至年初四（2月13日）期間實施特別通關安排，落馬洲及深圳灣邊境管制站於上述日子視乎情況，將分階段實施特別交通安排，以方便市民及旅客過關。

落馬洲邊境管制站

第一階段

所有車輛將沿用現有行車路線進入管制站。

第二階段

對跨境私家車及貨車的交通安排維持不變，即分別繼續沿客車通道經新田交匯處或貨車通道進入管制站；

包括跨境巴士、專線小巴及的士的公共運輸車輛須改用新田公路東行線或粉嶺公路西行線的貨車通道，然後經新深路進入貨車等候區；

落馬洲－皇崗過境穿梭巴士駛離落馬洲公共運輸交匯處並進入青山公路後，須按指示右轉入新深路貨車通道，然後進入貨車等候區；及

在貨車等候區的車輛須按指示進一步前往所屬落客區。

第三階段

除第二階段已實施的交通安排外，跨境私家車須按指示進入預設等候區；及

在預設等候區的車輛須按指示再前往旅檢區進行離境手續。

深圳灣邊境管制站

第一階段

所有車輛將沿用現有行車路線進入管制站。