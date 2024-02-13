農曆新年2024｜香港的「龍回憶」點止李小龍？　垃圾徵費後清潔龍或再爆紅　

龍年將至，大家還記得香港出現過不少「龍」的事物嗎？讀書年代看過漫畫《龍虎門》、成人刊物《龍虎豹》？還記得遺害不淺的毒品「追龍」，曾經是「三不管」地帶的九龍寨城。
還有是，一班為香港動作片搵命搏的無名英雄「龍虎武師」，以及憑4部半電影揚威國際，至今仍令無數影迷念念不忘的李小龍。
文章出處：「當代中國」網站
集體回憶｜童年愛看《龍虎門》 功夫高手鋤強扶弱起共鳴
很多60、70後，不論男女，童年時都會看過漫畫《龍虎門》，甚至一直追看，由橫開本至直開本，仍舊捧場，有如一種習慣。
《龍虎門》是本地漫畫家黃玉郎的每周連載武打漫畫，共有1,280期。1969年漫畫出版時，原名《小流氓》，講的是一班功夫高強的低下層，鋤強扶弱、打擊惡人及黑社會。
1975年，由第99期起改名為《龍虎門》。漫畫系列一直連載至2000年6月。緊接着，作者將漫畫重新改編，以《新著龍虎門》為名出版至今。
集體回憶｜成人雜誌始祖《龍虎豹》 中學男生偷偷枱底傳閱
1984年3月創刊的《龍虎豹》，是那年代無數男孩子，尤其男校學生都曾經看過的成人刊物。這本十日刊的雜誌，每期出刊當日，便會在男校各年級的課室中偷偷傳閱，是很多人難忘的集體回憶。
《龍虎豹》大多以香港女明星性感照或華裔女性性感照片為封面和內頁，並設有欄目包括讀者來信「華夫人」、「大男人物語」等。由於雜誌的相片性感又出位，文詞大膽，創刊初期曾創下25萬銷量。
集體回憶｜「龍虎鳳」等於蛇貓雞？ 香港1950年立法禁食貓肉
昔日的香港，不時會聽到有人會吃「龍虎鳳」？你又知道是甚麼嗎？
其實「龍虎鳳」意指「蛇貓雞」，因為蛇和龍的型態相同，貓和虎同屬貓科動物，而雞常被美化稱為鳳。因此，吃龍虎鳳就是吃蛇羮、炆貓肉和燉烏雞湯，或是是將蛇肉、貓肉和雞肉一起炒來吃的大雜燴。
香港早於1950年已立法，禁止屠宰貓隻或狗隻作食用，所以「龍虎鳳」這道菜式，已經消失了。
集體回憶｜香港電影界的無名英雄 齊向「龍虎武師」致敬
跟龍虎相關的，不得不提電影界的無名英雄「龍虎武師」，一般是指武打演員。「龍虎武師」也稱為「武行」，這個名字是來自粵劇戲班，指學戲的人把自己的身手用到電影上，完全沒有利用特技效果。
在1970至90年代香港電影的黃金年代，龍虎武師付出了無數汗水和辛勞，但卻鮮有觀眾認識到他們的存在。他們憑着頑強鬥志和拼搏精神，為幕前演員擔任替身，負責吊威也、飛躍跳下高樓及各種拳腳功夫或爆破等場面，做出精彩絕倫的動作。
然而，隨着港產片產量逐漸減少，以及電腦特效的成熟發展，很多龍虎武師的前景都十分艱難，加上累積的傷患，有不少人都選擇離開電影圈。
集體回憶｜武打巨星李小龍震撼全球 掀起中國功夫熱潮
香港人都不會忘記這位武打巨星李小龍，他是香港的傳奇。李小龍既是武術家，也是截拳道創始人，其功夫的狠準快，以及弘揚武術的精神，至今仍然令人懷念不已。
1971年，李小龍由美國回到香港，獲邀演出首部電影《唐山大兄》，旋即創下香港最賣座電影紀錄，知名度迅速上升，為華人地區甚至歐美各國所認識。
其後，他主演的電影《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及《死亡遊戲》掀起全球的中國功夫熱潮，影響力至今仍在。
集體回憶｜「追龍」遺禍人間 千祈不要沾上毒品
考考你，你知道「追龍」嗎？
那不是指電影《追龍》或倪匡小說《追龍》，而是指在1950年代起那種遺害不淺的吸食毒品方法。
毒品害人，但偏偏有不少人沉迷毒海，難以自拔。毒品海洛英因是白色粉末，故俗稱白粉。據說，吸食者會將白粉倒在一張「錫紙」上，再放到燃燒的蠟燭上，讓白粉化成氣體，他們就會追着如「龍」般的煙霧吸入體內，因此「追龍」便代表「吸食白粉」。
集體回憶｜香港史上「三不管」地帶 九龍寨城變身九龍寨城公園
提起毒品，大家一定會想起香港曾經有個「三不管」的「黃、賭、毒」集散地，就是九龍寨城了。九龍寨城是香港歷史上一片特殊地帶，令其成為戰後移民、逃避英方法律制裁的罪惡溫床，成為後人形容「港府不敢管，英方不想管，中方不能管」的「三不管」地帶。
1987年，政府宣布全面清拆九龍寨城。1991年11月，80多名拒遷居民在港督府通宵靜坐抗議，警方首次採取強拆行動，百多名機動部隊封鎖九龍寨城，更破門入屋抬走留守市民。最終，1994年九龍寨城完成清拆，隨即在原址興建九龍寨城公園。
龍年預測｜清潔龍與奶龍 同是大熱紅人
回顧了歷史，不如來個小小的前瞻，今年龍年有甚麼「龍」字派會爆紅？
香港今年4月將推出管制即棄塑膠，8月再推垃圾徵費，背後都是想保持香港清潔，展現美好一面，那麼「清潔龍」自然肩負重任，經常現身呼籲大眾注意清潔，曝光率一定大大增加。
另一位爆紅「龍」字派，相信是通訊軟體的搞笑sticker公仔「奶龍」。超人氣的奶龍，其實是3D動畫片《奶龍》的主角，可愛呆萌的樣子，愛好吃飯睡覺、賣萌和跳舞，怎會不令人一見就愛上？
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