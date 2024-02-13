農曆新年2024｜香港的「龍回憶」點止李小龍？　垃圾徵費後清潔龍或再爆紅　

集體回憶｜成人雜誌始祖《龍虎豹》 中學男生偷偷枱底傳閱 1984年3月創刊的《龍虎豹》，是那年代無數男孩子，尤其男校學生都曾經看過的成人刊物。這本十日刊的雜誌，每期出刊當日，便會在男校各年級的課室中偷偷傳閱，是很多人難忘的集體回憶。 《龍虎豹》大多以香港女明星性感照或華裔女性性感照片為封面和內頁，並設有欄目包括讀者來信「華夫人」、「大男人物語」等。由於雜誌的相片性感又出位，文詞大膽，創刊初期曾創下25萬銷量。 集體回憶｜「龍虎鳳」等於蛇貓雞？ 香港1950年立法禁食貓肉 昔日的香港，不時會聽到有人會吃「龍虎鳳」？你又知道是甚麼嗎？ 其實「龍虎鳳」意指「蛇貓雞」，因為蛇和龍的型態相同，貓和虎同屬貓科動物，而雞常被美化稱為鳳。因此，吃龍虎鳳就是吃蛇羮、炆貓肉和燉烏雞湯，或是是將蛇肉、貓肉和雞肉一起炒來吃的大雜燴。

香港早於1950年已立法，禁止屠宰貓隻或狗隻作食用，所以「龍虎鳳」這道菜式，已經消失了。 集體回憶｜香港電影界的無名英雄 齊向「龍虎武師」致敬 跟龍虎相關的，不得不提電影界的無名英雄「龍虎武師」，一般是指武打演員。「龍虎武師」也稱為「武行」，這個名字是來自粵劇戲班，指學戲的人把自己的身手用到電影上，完全沒有利用特技效果。 在1970至90年代香港電影的黃金年代，龍虎武師付出了無數汗水和辛勞，但卻鮮有觀眾認識到他們的存在。他們憑着頑強鬥志和拼搏精神，為幕前演員擔任替身，負責吊威也、飛躍跳下高樓及各種拳腳功夫或爆破等場面，做出精彩絕倫的動作。 然而，隨着港產片產量逐漸減少，以及電腦特效的成熟發展，很多龍虎武師的前景都十分艱難，加上累積的傷患，有不少人都選擇離開電影圈。