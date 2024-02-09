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2024-02-09 04:31:59
日報

酒樓人手不足 團年飯只做「一輪」 黃家和：餐飲業市道差 是難過的一年

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今日是年三十，傳統上一家人都會聚首一堂，一起吃團年飯，寓意家庭團結和諧。歲末至新春一向是飲食業的黃金檔期，有中式酒樓負責人指，今年年廿八、廿九及三十的團年飯「一輪」訂滿，但礙於人手不足，酒樓亦無辦法接受「第二輪」訂座；又指以往機構大排筵席的日子不再，現時家庭客居多。香港餐飲聯業協會長黃家和則稱，餐飲業市道受港人北上團年影響，估計歲末至新春期間，餐飲業團年飯定單金額下降15%，直言「今年係難過的一年」。

團年飯

今年年廿八、廿九及三十的團年飯「一輪」訂滿。(蘇文傑攝)

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年年廿八、廿九及三十等團年飯高峰期，酒樓內約60張枱都訂滿。他續指，人手問題令圍數由2017至18年的過百張，下跌至60張；且今年不敢接滿訂單，「翻唔到枱，反而浪費準備了的材料」。蘇又指，今年每枱平均消費3,000至4,000元，人均花300元左右；不過食材等成本上升，如兩斤半重東星斑來貨價要過千元，因此較豪的酒席預算至少要5,000到6,000元。蘇萬誠又觀察到，今年9至12人的家庭客較多，「少咗擺幾圍嘅客」，且大多客人都沒有選購套餐，相信會令人手壓力加倍，「無嗌套餐就要搵人落單，呢啲工作臨工做唔到」。

集團式酒樓方面，美心集團回覆查詢表示，今年團年飯檔期由2月1開始，整體訂座率及消費額均與去年相若，其中年三十晚的訂枱情況反應熱烈，預計當晚為生意最高峰，農曆新年旺季可持續至初九(18日)。集團又指，美心中菜在今年推出多項新春團圓套餐，並提供網上預訂自取或外送服務，望增吸引市民選購。稻香集團亦指，團年飯檔期早在農曆新年前3至4星期已開始，今年旗下酒樓的訂座率約七成，訂座率和過節氣氛都遜於去年，而菜單價格則與去年持平；集團會提供早鳥預訂優惠，以增加旗下酒樓競爭力。

香港餐飲聯業協會會長 黃家和

黃家和稱，無一簽多行，內地親友難來港團年。

黃家和：北上及外遊影響零售飲食

香港餐飲聯業協會會長黃家和接受本報訪問時指，今年歲末至新春期間餐飲業市道較去年差，團年飯訂單金額按年減10%至15%。除因本港經濟下行致市民購買力變弱外，港人北上也對餐飲業影響甚大。黃家和續指，近日得知有不少港人計劃農曆新年期間北上，「以往係內地親戚嚟香港食飯，但依家無一簽多行，佢哋落嚟好難」。黃家和表示，部分市民就選擇提早請假外遊，直至情人節後才回來；他參照剛過去的元旦和聖誕假期估計，年三十晚後至情人節，平均每日有30萬人離港，「假期有近百萬人出咗去，一定對零售同飲食業有影響」。他指，餐飲業須重新出發，「在服務、品質上均要有新構思才可吸引人留港消費。」他又提到，過去大半年飲食業營業額下跌約三成，「日夜都繽紛」活動雖開始見效，街上旅客變多，但他估計今年訪港旅客約4,500萬人，只佔疫情前6,000萬的七成半；他直言，今年對飲食業而言，仍是難過的一年。

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