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2024-02-08 04:30:29
日報

電動車充電產業巡禮丨奠定行業標準 希路能源以My Halo整合優勢 4大服務專業惠民

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電動車充電產業巡禮 希路能源HaloEnergy

希路能源有限公司行政總裁曾偉華Martin。

本港電動車愈趨普及，到底添置充電設施，是否必須重鋪電網，抑或總電掣房要推倒重來？希路能源有限公司(Halo Energy)行政總裁曾偉華Martin直言這是不少人的誤解。「電力缺口是電動車主、站點與企業要克服的關鍵痛點，我們專注能源管理及負載配電技術，建立最可靠的充電配套，作為模楷長遠形成行業標準。」他又提倡充電即服務(Charging-as-a-Service, CAAS)模式，致力經營最大規模公用充電網絡；今年更推出「My Halo」整合多項服務優勢，期望以低成本滿足電動車的日常需要。

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Martin示範如何以手機app掃描QR code獲取預約充電。

Simple Smart Safety Sustainable 專注充電

去年12月第28屆聯合國氣候變化大會(COP28)上，與會各國一致同意「轉型脫離」化石燃料，逐步減低依賴所有化石燃料。而Martin與希路能源有幸獲香港科技園公司邀請，連同其他初創代表香港參展COP28，期間更與中東市場的潛在客戶及投資者建立聯繫。他坦言COP28的回響令全球政府有更大逼切性去使用綠色能源，加速全球各地電動車發展及對充電的需求。「我們成立於2017年，是來自本地的科技初創，專門研發一站式充電解決方案。」有別於充電產業其他持份者，希路能源一直考慮如何做好充電服務。「畢竟充電樁是一台大型物聯網裝置，照顧充電涉及的問題可以有很多『鑊氣』，例如直流充電裝置損毀、車款兼容問題無法充電、耗電計費有誤、協調場內物管前線、更新維護等。」他提出希路能源定位由始至終只專注充電，「我們奉行4個『S』，即更簡單(Simple)、更智能(Smart)、更安全(Safety)和可持續(Sustainable)的解決方案引領潮流，以專業知識為電動車主、停車場和企業無縫實現電動化。」他笑指充電服務要務求專業，減輕合作夥伴如地產商、物管公司、公私營機構等在綠色運輸上的煩惱。「名符其實我們充電要做到『包生仔』呢！」
 

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Halo EPCM、CAAS等4大服務

如何令充電更「專業」？Martin強調貴乎可靠！他表示針對公眾對電動車充電不同的需求，發展出一套專利的智能配電系統，即使供電有限制的場所亦能放心充電；連同在電力、網絡和系統之間的複雜性，提供一個安全、可靠、高效率以及價格合理的電動車充電解決方案。「我們的『Halo充電』服務，用戶透過《Halo》app操作，查找並導航到可用的充電站，再掃描電動車充電器上插頭的二維碼以啟用充電服務，app內購買並支付。」服務還容許提前7天預訂選定的充電站，方便電動車主的靈活需要。他表示用手機提供無縫充電體驗，正是他們Halo CAAS充電即服務模式。

另外針對商場、物業、停車場甚至企業車隊等商業應用，希路能源還提供另外3種度身定制的電動汽車充電服務，包括：一條龍充電站建設的Halo EPCM、用於售後支援的Halo Care及充電器的嚴格驗證Halo Certified。他簡介，「Halo EPCM負責充電基礎設施的各個方面，從工程設計和採購，到施工與通信管理，如現場視察符合消防條例的安裝位置、為網絡不暢的站點區域加入附Wi-Fi的充電樁、內置獨立電錶防止計費有異等。而當充電站落成後，更會先通過詳細測試準確無誤，方會供公眾使用。」至於Halo Care，顧名思義就是售後支援，特別是確保每季定期有韌體更新，充電站能兼容新車款，甚至排解系統bug。「隨著電動車加快普及，我們更推出了Halo Certified充電器認證計劃。優勢在於確保EV專用通訊協定能夠跟Halo CSMS連接，也提供專業反饋精選最可靠的充電器清單。」他續指包括地產發展商、油商在內等產業鏈夥伴，均信賴希路能源優質的充電服務。Martin強調必須為行業奠立標準，為香港充電品牌開創商譽和口碑。
 

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戶外大功率儲能快充落戶屯門 助力商用電動車

短短3年間，希路能源已於全港共建及營運逾千個充電點，繼前年夥拍信和集團在尖沙咀中港城建立西九龍最大型充電站後，去年尾再於黃金海岸商場，推出首個大功率儲能快充電站。新系統由希路能源和X-Charge，就香港特殊環境及需求共同開發，分為儲能、快充及電力輸入/輸出的軟件管理3個部分。Martin概述，「在一般21kW的供電輸入情況下，最高可輸出達8倍、即170kW電力，令私家EV的充電時間，從4小時大幅縮短至30分鐘！」他續指黃金海岸商場的露天停車場無高度限制，因此像電動的士、貨車甚至小巴均可輕鬆進出充電。「我們的充電系統會控制儲能系統充放電力的節奏，用戶可透過預約系統來管理不同時段的充電次數及電量，確保獲得指定所需的電量。」他認為該試點可為公共運輸業帶來示範，藉此參考安裝在電力供應有限的巴士廠、小巴站、的士站、物流貨倉及上落貨區等，促進商用電動車普及。由於該領先技術令站點更易部署，他希望未來能建立最大規模公用充電網絡，讓車主在任何地方，最快1小時為EV充滿電。

My Halo綜合充電解決方案 惠及有車位之車主

踏入2024年，Martin期望希路能源多項優質服務，能深入更多電動車用戶，故此宣布以「My Halo」新產品主攻有自己車位的住宅車主。「此綜合充電解決方案可理解成前述4大服務的濃縮版本，協助個別業主、立案法團以至住宅物管，提升充電便利體驗。其中一個做法，就是容許這些業主自選租賃或買斷充電樁，並採取用者自付、按量收費的機制提供服務。」再者，除了香港外，Martin指去年經國際物管企業推薦，開展澳洲的充電基建事業，並預告今年首季於墨爾本核心地段，設立最大規模的充電網絡。「期望走出國際，把我們的充電專業推廣開去，說好香港故事。」他總結。

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