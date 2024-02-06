食環署新設熱能攝錄機測鼠患　推「無鼠百分比」反映各區情況

垃圾房、雜物房、樓梯空隙常成為老鼠的藏匿處，神出鬼沒的牠們不但會啃食家中糧食還有可能帶來疾病，鼠患問題不容忽視。食環署推出全新設新鼠患參考指數計算法，透過熱能探測攝錄機輔以人工智能技術，取代傳統以誘餌普查方法，更精準記錄鼠類活動情況，評估各區「無鼠百分比」，預料最快下月可公布正試驗的3個分區數字供參考。 自2000年起，食環署20多年來定期在50個指定監察地點設置誘餌，進行鼠患參考指數調查，監察地點的鼠患參考指數是指被老鼠咬囓的誘餌，數目佔該監察地點收回之誘餌數目的百分比。

新鼠患指數計採熱能探測攝錄機輔AI 食物環境衛生署防治蟲鼠主管李明偉指，過去的鼠患參考指數只反映監察地點在調查期間的鼠患分佈情況及廣泛性，但不能反映個別地點鼠患的嚴重程度，「我哋淨係見到有無老鼠咬餌，結果只會係有或無(老鼠)」，且監察地點的覆蓋面較狹窄易受環境因素影響，因此得出的數據非常有限。 而新鼠患參考指數計則採用熱能探測攝錄機輔以人工智能技術，在各區食環署提供防治蟲鼠服務的公眾地方或有鼠患相關投訴的地方進行拍攝。香港大學公共衛生學院副教授林讚育指，新的熱能監察能更精準記錄鼠類活動情況及數量，且對比起過往的整區總數，新方法的覆蓋面更廣泛。

他相信，食環署分區環境衞生辦事處能利用這些鼠患數據，實行科學化的鼠患防控措施，採取更有效及精準的防治方法。 半年進行一次調查 食物環境衛生署統計師張麗嫻表示，每半年進行一次調查，並會在200至300個監察地點，按統計模型抽樣，選出最少100個地點安裝約1,900支熱能探測攝錄機；熱能探測攝錄機會連續三天，從晚上七時到翌日早上七時，每兩分鐘拍攝一次熱能影像；熱能影像會以人工智慧技術分析老鼠是否存在，從而計算老鼠出現的比率。 張麗嫻續指，處方只會計算沒有影到老鼠的照片，並除以熱成像攝錄機總數，以得出「無鼠百分比」。他認為這樣的數據會較為「概括同中肯」，因直接計算被拍到的老鼠數目，或容易出現同一隻老鼠被拍多次，從而誇大鼠患情況，「困擾程度都係視乎有冇出現，而且大家睇到無鼠數據會安心啲」。