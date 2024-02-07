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2024-02-07 04:31:58
日報

食環署熱能探測及AI監察鼠蹤 設全新鼠患參考指數「無鼠百分比」

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鼠患參考指數 鼠患 老鼠

食環署推出全新鼠患參考指數，評估各區情況。(鍾式明攝)

街邊老鼠神出鬼沒並會傳播病毒，神憎鬼厭。食環署推出全新鼠患參考指數「無鼠百分比」，取代沿用已久的鼠患參考指數。該指數透過熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術計出，令署方更有效掌握各監測點出現老鼠的密度。署方預料，最快下月可公布正試驗的3個分區數字供參考。

自2000年起，食環署定期在50個指定監察地點設置誘餌，進行鼠患參考指數調查，計算被老鼠咬的誘餌數目，佔監察地點收回誘餌數目的百分比。但相關方法曾受質疑，如2014年的審計報告批評食環署提供的參考指數與實況不符，2012年及2013年西貢的指數是0%，但有關鼠患的投訴卻分別有378及419宗。

食環署推出全新鼠患參考指數「無鼠百分比」，該署防治蟲鼠主管李明偉指，過去的鼠患參考指數只反映監察地點在調查期間的鼠患分布，但不能反映個別地點鼠患的嚴重程度，「我哋淨係見到有無老鼠咬餌，結果只會係有或無(老鼠)」，且監察地點的覆蓋面較狹窄易受環境因素影響，方法存在非常多限制。

新鼠患參考指數則以熱能探測攝錄機輔以人工智能技術，在各區收集數據。食物環境衛生署統計師張麗嫻表示，署方每半年調查一次，並在200至300個環境衞生辦事處曾有提供防治蟲鼠服務，或有相關投訴的地方，按統計模型抽樣，選出最少100個地點安裝約1,900支熱能探測攝錄機；熱能探測攝錄機會連續3天作記錄，從晚上7時到翌日早上7時，每兩分鐘拍攝一次熱能影像；熱能影像會以人工智慧技術分析老鼠是否存在，從而計算老鼠出現的比率。

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熱能探測攝錄機 鼠患參考指數 鼠患

熱能探測攝錄機機組。(食環署圖片)

老鼠 熱能探測攝錄機 鼠患

熱能探測攝錄機可偵測老鼠的活動情況。(食環署圖片)

食環署 林讚育 李明偉 吳國倫 張麗嫻

(左起)林讚育、李明偉、吳國倫及張麗嫻。(李朗僑攝)

「無鼠數據會安心啲」

張麗嫻續指，署方只會計算沒有影到老鼠的照片，並除以熱成像攝錄機總數，以得出「無鼠百分比」。她認為這樣的數據會較為「概括同中肯」，因直接計算被拍到的老鼠數目容易出現同一隻老鼠或被拍多次，有可能誇大鼠患情況，「困擾程度都係視乎老鼠有無出現，而且大家睇到無鼠數據會安心啲」。

香港大學公共衛生學院副教授林讚育補充，熱能監察能更精準記錄鼠類活動情況，且對比起過往的整區總數，新方法的覆蓋面更廣泛；食環署人員能利用這些鼠患數據，實行科學化的鼠患防控措施，採取更有效及精準的防治方法。

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攝影機不會拍到私人樓宇內

被問到安置熱攝錄機會否拍攝到市民，食環署高級總監(潔淨及防止蟲鼠)吳國倫指，市民不用擔心被拍到，「老鼠被影到都係一粒光點」，並強調攝影機不會拍到私人樓宇內。他又提到設置1,900支攝錄機需要750萬元，而「無鼠百分比」會分階段在各區進行，預計今年上半年會完成全港各區第一階段調查；食環署會在整理數據後公布各區數據。

立法會議員楊永杰表示歡迎和支持政府制訂新鼠患參考指數，續指過去食環署用老鼠咬囓番薯誘餌的調查方法，令鼠患參考指數的結果偏離事實的真相，「現今社會物資非常豐富，周遭太多好嘢食，老鼠點會食番薯呢？」他認為新監測手段較為科學精準，「攝錄機可以影到老鼠由邊度嚟」，有助「夜間防治鼠患流動隊」應對鼠患。

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但楊永杰亦認同每部攝錄機存有死角，或可能出現漏網之魚，繼而產生誤差。因此他認為當局應增加熱能探測攝錄機的數量，以及頻密地加大掃描的範圍，以真實反映全港鼠患情況。

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