食肆及娛樂服務連續兩年居榜首 消費投訴接逾3萬宗升一成一

消委會去年接獲3.4萬宗投訴，按年增加一成一。沉寂數年的演唱會及其他娛樂表演節目，在復常後接續舉行，惟部分安排欠妥善或遇上惡劣天氣要取消，令食肆及娛樂的投訴連續兩年高踞投訴榜榜首，全年相關投訴達3,913宗，較前年增加25%。
食肆及娛樂的投訴中，涉及延期/沒有送貨/遺失的佔最多(724宗)，其次是價格/收費爭議(701宗)及服務質素的投訴(682宗)。有關營商手法(627宗)及結業(34宗)的投訴，分別大升逾1倍及2.4倍。
電訊服務投訴由前年的第4位跳升至去年的第2位，錄得3,162宗，較前年增加48%。涉及流動電話服務的投訴最多(1,201宗)，佔此類別的投訴近四成，亦較前年增32%。消委會指，社會復常後，消費者不論在日常生活、工作、旅遊等方面對流動數據服務、預付通話卡、長途電話及漫遊數據卡的需求大增，相關投訴亦激增，主要涉及價格/收費爭議；其次為更改/終止合約和服務質素。
另外，去年消委會共接獲3,030宗來自旅客的投訴，而藥店針對旅客的「斤變両」及「磨粉」等不良營商手法故態復萌，有關藥物及中藥的投訴有486宗，升逾47倍，為旅客投訴類別中的最大升幅。消委會指，不良營商手法捲土重來不容忽視。消委會指，一直高度關注藥店的卑劣銷售行徑，繼2015年點名譴責7間藥店後，去年再次公開點名4間位於旅客購物熱點銅鑼灣的藥店，發現有曾經於2015年被點名的藥店，改頭換面後用另一名字繼續經營，以瞞騙消費者。消委會期望各監管及執法機關要加強監管、果斷執法，嚴懲奸商，以保障市民大眾和旅客的合法權益。