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2024-02-06 17:32:58

首批約6000名父母獲發生育獎金2萬元 戶口直接收錢勿誤信任何連結

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首批約6000名父母獲發生育獎金2萬元 戶口直接收錢 勿誤信任何連結

首批約6000名父母獲發生育獎金2萬元，戶口直接收錢勿誤信任何連結。（網上圖片）

首批約6,000名父母獲發生育獎金2萬元。

政務司副司長辦公室發言人今日（6日）表示，在立法會財務委員會於今年1月19日通過新生嬰兒獎勵金撥款申請後，政府已完成所需內部程序，陸續向首批約6,000名合資格的父母，發放一筆過2萬元的新生嬰兒獎勵金。由即時開始，合資格申請人只要填寫包括銀行戶口的資料正確無誤，在遞交獎勵金的申請2至3星期後，便可在其指定銀行戶口收到新生嬰兒獎勵金。

（網上圖片）

政府呼籲市民勿誤信連結

首批約6,000名合資格父母由去年10月25日至今年1月中旬提出申請。政府在發出獎勵金後，會透過特定電話號碼 852-5928 7409向收款人發送通知短訊，絕對不會在發放獎勵金的通知短訊中提供任何網站連結，呼籲市民提高警覺，不要讓騙徒冒用新生嬰兒獎勵金的名義，有機可乘。 

截至2月3日共6,900宗合資格申請

政府希望逆轉本港生育率低迷的情況，以期能夠為長遠經濟發展提供所需人力，以及緩減人口老化的挑戰。行政長官在去年《施政報告》以組合拳的方式，公布了一系列鼓勵生育措施，包括向合資格父母的新生嬰兒發放現金獎勵。新生嬰兒獎勵金計劃為期3年，政府會向合資格的父母，就每名合資格的嬰兒發放一筆過2萬元的現金獎勵。計劃申領資格有兩項，即嬰兒必須在2023年10月25日（《施政報告》公布計劃當天）至2026年10月24日期間在香港出生；以及在遞交申請時，父母其中一方必須是香港永久性居民。而截至今年2月3日，共接獲約6,900宗合資格申請。

施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖）
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