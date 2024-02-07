首開腔回應「缺陣」風波 美斯認無傷但感不適 望再來港獻技 抵日備戰勝利船操練表現活躍

球王美斯壓陣的美職球會國際邁阿密，周一離港後已轉抵日本東京，預備今日友賽日職勁旅神戶勝利船。周日在港全場坐後備席的美斯，昨終開腔回應「缺陣」風波，指當日雖未有驗出受傷，但感到不適，形容未能出場實屬不幸，冀有機會再訪港。經在港連日休息後，美斯似乎已重拾狀態，他昨傍晚在日本操練時，傳波、帶波、射波動作靈活，更不時面露笑容。特首李家超昨再就美斯缺陣表示極度失望，批評主辦機構表現影響香港形象和聲譽；文化體育及旅遊局長楊潤雄則直言，若美斯今日上陣會感到不開心。

國際邁阿密前晚抵東京，準備今晚在東京國立競技場與神戶勝利船友賽，完成亞洲之行。有別球隊上周六在港的賽前記者會，今次美斯親身出席，並首度回應缺陣風波。他解釋，訪港前在沙特阿拉伯首場賽事已因內收肌不適而提早退場，第二場接受磁力共振掃描雖未見有傷勢，但自己仍感到不適。美斯對於不能在香港比賽感遺憾和可惜，指當時的狀態很難上場比賽，形容香港情況實屬不幸，希望之後能夠再到香港踢另一場比賽。至於今晚的賽事，美斯指要在練習後按情況決定，強調不適情況已較數日前好很多。美斯又指，上周六出席公開操練緣於有大批球迷，以及有機會與小朋友交流。他昨亦有參與國際邁阿密在東京的操練，包括小型分隊賽，跑動衝刺、傳波、帶波均沒有問題，其間更左腳射球破門，狀態似乎大有改善。

消委會介入調停 建議主辦方補償

消委會截至昨午5時半，共接獲477宗有關美斯缺陣表演賽的投訴，包括403宗本地消費者和74宗旅客投訴，涉款共310萬元，最高一宗達2.4萬元。消委會總幹事黃鳳嫺透露，已聯絡主辦方並希望與他們開會，商討如何調停，又建議主辦方考慮退款或派禮物補償。李家超昨出席行政會議前表示，他和觀眾一樣對美斯未如公眾期望參賽感極度失望，又批評主辦方對政府的建議和要求，沒有一個能夠安排到，希望主辦方能詳細交代，形容對方不但對購買球賽門票的人要負責，亦有社會責任。

楊潤雄昨在一個電台節目稱，當日賽事在美斯沒有出場後氣氛急速轉變，作為有份推動的人都感到失望，又指美斯如果今日能夠在表演賽上陣，當然會感到不開心，但亦不排除其傷勢經過幾日好轉。主辦機構Tatler Asia連番被政府要求下，球隊離港後當晚終召開記者會，惟僅讀出聲明及沒有回應提問。楊潤雄被問到如何評價時，表示「等大家評價啦」，但認為可交代得更詳細。