黎智英案｜陳沛敏：黎憂衝擊立法會事件引爭議　指示擴大同情示威者情緒

陳沛敏作供指，黎智英在衝擊立法會事件後，曾發訊息稱事件令他心情沉重，詢問她泛民善後工作有甚麼可令運動持續。陳沛敏當時回覆指，翌日報紙會有很多報道是有關衝擊和佔領立法會的年輕人心聲。陳沛敏當時向黎智英傳送Facebook帖文截圖，圖片有數罐汽水及一些現金，提及示威者在立法會餐廳放下金錢才取汽水。她解釋想向黎智英指出《蘋果日報》電子版已報道示威者付款後才取食物，讓對方知道社交媒體有些人是諒解示威者。

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《蘋果日報》前副社長陳沛敏繼續作供，她指黎智英擔心示威者衝擊立法會事件會引起爭議，令市民不再支持抗爭運動，指示管理層擴大同情示威者的情緒。

黎智英指示將同情擴大擴散

黎智英向陳沛敏發訊息提出，盡量為年輕人爭取市民諒解和支持，以後幾天的工作是「把這些同情擴大擴散」，瀰漫成為市民共識。陳沛敏提到《蘋果日報》記者原本都會本能地採訪衝擊立法會事件，在黎智英下達指示後，記者變成帶著動機去採訪，以令市民繼續支持抗爭運動。

控方展示《蘋果日報》在2019年7月9日的報章，其中一則報道的標題為「蓬佩奧晤黎智英討論逃犯例」，文章下方標註為「今晨第二次版」。陳沛敏解釋當日印刷第一版時，未能趕及加入有關報道。而黎智英一向關注國際社會對香港抗爭運動的看法，因此認為黎智英能親身到美國與時任國務卿蓬佩奧會面一事很重要，需要以改版方式處理。