《商報》前助理總經理涉收賄8.8萬元　遭廉署加控5項貪污罪

胡桁誌，又名胡智衡，43歲，商報廣告部前助理總經理，去年3月他被廉署控告3項串謀使代理人索取利益名，違反《防止賄賂條例》和《刑事罪行條例》。廉署指，獲律政司進一步法律意見後，昨日加控他5項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。案件明(8日)於東區裁判法院提訊及轉介區域法院。

案發時，被告胡桁誌為商報廣告部助理總經理，負責監管部門運作及監督銷售代表，並會協助銷售代表向贊助商爭取活動贊助。如銷售代表為商報舉辦的活動取得贊助，可獲贊助總額的一成作佣金，而胡桁誌則會在活動後或每年底，視乎盈利情況而獲得花紅，但無權攤分銷售代表的佣金。商報亦不准許其職員因為其業務而索取或接受任何利益。

新增5罪指，被告涉嫌於2020年1月至2022年1月期間，從兩名商報銷售代表收受5筆賄款共約8.8萬元，以協助二人取得活動贊助。他早前被控3項控罪，指他涉嫌串謀上述其中一名銷售代表，向另外兩名銷售代表索取3筆賄款共約3.5萬元，以協助對方取得活動贊助，但遭拒絕。