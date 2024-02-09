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2024-02-09 10:56:00

「Chubby Hearts」2.14首度亞洲展出　將「快閃」香港各區宣揚愛

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「Chubby Hearts」2.14首度亞洲展出　將「快閃」香港各區宣揚愛

情人節將至，由香港設計中心策展及呈獻、英國著名設計師Anya Hindmarch構思、文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助的文藝活動「Chubby Hearts Hong Kong」，將於2月14至24日舉行，橫跨西方情人節至東方元宵節，以巨型紅心藝術裝置Chubby Hearts在全港各區宣揚愛與正能量，同時讓旅客「打卡」之餘，可順道深度探索香港，到時設計師Anya Hindmarch亦會親臨香港。

Chubby Hearts首度登陸亞洲

Chubby Hearts創作靈感來自設計師Anya Hindmarch其中一個春夏系列胖胖、卡通般的手袋外型，2018年倫敦時裝周，她以Chubby Hearts取代傳統時裝展，於英國29個著名地標展出，成為全球熱話。

今次Chubby Hearts首度登陸亞洲，便於香港亮相，且直徑12米為歷來最大，比倫敦展出的版本大四倍，會長駐於中環皇后像廣場花園。

其他直徑3米的紅心會「快閃」香港各區，包括旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等，同時有逾100個屏幕和公共交通工具，都會展出相關動態和平面設計作品，透過公共藝術在社區呈現「Love is in the air」。

設計師Anya Hindmarch自18歲便遠赴意大利，在不同皮具廠觀摩學習，並開始小試牛刀自家製小手袋，19歲時更親製手袋，送予「鐵娘子」前英國首相戴卓爾夫人，並於1987年開創同名品牌。2007年，她更憑「I'm Not A Plastic Bag」帆布袋而享譽全球，以回收棉料製成的「I'm Not A Plastic Bag」，曾引起搶購潮，提高公眾減塑意識。

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英國著名設計師Anya Hindmarch構思、文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助的文藝活動「Chubby Hearts Hong Kong」，將於2月14至24日舉行

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