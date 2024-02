「Chubby Hearts」2.14首度亞洲展出　將「快閃」香港各區宣揚愛

今次Chubby Hearts首度登陸亞洲,便於香港亮相,且直徑12米為歷來最大,比倫敦展出的版本大四倍,會長駐於中環皇后像廣場花園。

其他直徑3米的紅心會「快閃」香港各區,包括旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等,同時有逾100個屏幕和公共交通工具,都會展出相關動態和平面設計作品,透過公共藝術在社區呈現「Love is in the air」。

設計師Anya Hindmarch自18歲便遠赴意大利,在不同皮具廠觀摩學習,並開始小試牛刀自家製小手袋,19歲時更親製手袋,送予「鐵娘子」前英國首相戴卓爾夫人,並於1987年開創同名品牌。2007年,她更憑「I'm Not A Plastic Bag」帆布袋而享譽全球,以回收棉料製成的「I'm Not A Plastic Bag」,曾引起搶購潮,提高公眾減塑意識。