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2024-02-06 11:25:47

23條立法｜曾鈺成：「國家秘密罪」解釋恐未釋疑　「煽動意圖」範圍會否過大

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23條立法｜曾鈺成呼籲政府不能一聽到負面評論，便以對敵鬥爭的態度去打壓。(資料圖片)

23條立法｜曾鈺成呼籲政府不能一聽到負面評論，便以對敵鬥爭的態度去打壓。(資料圖片)

政府正就《基本法》23條立法展開公眾諮詢，立法會前主席曾鈺成在報章撰文，表達對23條立法諮詢的初步回應。他提到對有關23條立法的「非法披露國家秘密」罪行的解釋，恐怕未能完全釋除公眾特別是傳媒工作者的疑慮，又關注「煽動意圖」範圍會否造成過大打擊面。

23條立法｜誰是「國家安全」解釋的最後權威？

曾鈺成指有關「非法披露國家秘密」罪行的解釋，關鍵在於由誰判定某項資料的披露是否「相當可能危害國家安全」，以及誰是「國家安全」解釋的最後權威，又認為法案條文應該對「公眾利益」是否抗辯理由有具體的規定，而另一方面也要考慮，接納了「公眾利益」為抗辯理由，不管門檻有多高，會否給予當事人一種錯誤的使命感和自信心，在披露秘密資料時不去認真考慮維護國家安全的責任。

他又關注「煽動意圖」，指2019年「修例風波」期間，由於有人刻意煽動，令本港居民之間及部分本港居民對內地來客懷有憎恨和敵意，並且導致不少社會暴力事件。但他質疑把這「意圖」寫在法案裡會否造成過大的打擊面，並舉例指，個別人士或族群之間的爭吵，很可能會引起相互間的敵意是否也會構成「煽動意圖」，成為危害國家安全的罪行。

23條立法｜籲勿一聽負評就以鬥爭態度打壓

曾鈺成認為今次23條立法是適當而必須，但在社會存在的深層次矛盾和複雜的國際環境下，部分市民抱有疑慮是很自然，他們提出的問題、質疑以至批評，與盲目攻擊和惡意煽動有本質分別，呼籲政府把市民真正關注的問題，跟反對力量的敵意攻擊區別開來，不能一聽到負面評論，便以對敵鬥爭的態度去打壓。

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