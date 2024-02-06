23條立法｜曾鈺成：「國家秘密罪」解釋恐未釋疑　「煽動意圖」範圍會否過大

政府正就《基本法》23條立法展開公眾諮詢，立法會前主席曾鈺成在報章撰文，表達對23條立法諮詢的初步回應。他提到對有關23條立法的「非法披露國家秘密」罪行的解釋，恐怕未能完全釋除公眾特別是傳媒工作者的疑慮，又關注「煽動意圖」範圍會否造成過大打擊面。

23條立法｜ 誰是「國家安全」解釋的最後權威？ 曾鈺成指有關「非法披露國家秘密」罪行的解釋，關鍵在於由誰判定某項資料的披露是否「相當可能危害國家安全」，以及誰是「國家安全」解釋的最後權威，又認為法案條文應該對「公眾利益」是否抗辯理由有具體的規定，而另一方面也要考慮，接納了「公眾利益」為抗辯理由，不管門檻有多高，會否給予當事人一種錯誤的使命感和自信心，在披露秘密資料時不去認真考慮維護國家安全的責任。