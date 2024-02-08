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2024-02-08 04:31:59
日報

48歲男心臟衰竭功能餘20% 妻急籲善心人捐心助夫重生

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本港再有病人急需器官移植。過往身體健康、從事機械維修的48歲男子郭浩榮，去年底確診缺血性心肌病，並曾出現反覆心臟衰竭，未來兩至三星期是換心的黃金時間。其妻郭太表示，每日都會花3小時往返醫院探望作為家庭支柱的好丈夫、好爸爸，她期望透過傳媒呼籲，可覓得有心人捐心讓丈夫重獲新生。主診醫生指，郭浩榮已位列O+型血病人移植名單首位，如能在短時間完成心臟移植，有信心其能夠復原和重投社會。

缺血性心肌病 心肌肥大 郭浩榮

正留醫的郭浩榮，現正利用心室輔助裝置代替心臟功能。(瑪麗醫院提供)

身高1.68米、重57公斤的郭浩榮，目前心臟功能只餘20%，正在瑪麗醫院深切治療部留醫，並使用心室輔助裝置代替心室功能，爭取更多時間等候合適器官。他去年12月初因氣促和胸痛到屯門醫院急症室求醫，入院後確診缺血性心肌病和心肌肥大，其後出現心室性心搏過速，需要接駁人工心肺機，及後再在左、右心室植入輔助裝置代替心室功能。

不過，郭浩榮上月底情況反覆，右心室出現衰竭，上月初移除的輔助裝置亦要重新接駁，更在上周四因心室性心搏過速加劇，要植入心臟起搏器作為等候移植的過渡治療。葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖表示，郭浩榮的心臟功能非常弱，亦因心血管閉塞和心臟多處疤痕引致惡性心律，現僅餘20%功能，又指用藥或其他方法都未能治療惡性心律和改善心臟功能衰弱，以致心臟移植是唯一方法。

郭浩榮 瑪麗醫院心胸外科顧問醫生 李岸政

李岸政(右二)指，治療黃金時間是兩、三星期內；左二為郭太。(陳奕釗攝)

列同組移植名單首位

郭浩榮現極度依賴機械輔助裝置延續生命，瑪麗醫院心胸外科顧問醫生李岸政指出，機械輔助容易出現血塊形成、發炎等併發症，令病情急轉直下甚至即時死亡，判斷心臟移植黃金時間為兩、三星期內。郭浩榮現時位處O+型血及同體形病人的移植名單首位，黃加霖指短時間內若能覓得善心人並完成心臟移植，有信心他能夠復原和重投社會。

郭浩榮

郭生郭太育有一名女兒。(瑪麗醫院提供)

13歲女兒因父病重變寡言

呼籲公眾捐心的郭太表示，丈夫平時身體狀況良好、沒有大病，作為家庭經濟支柱每星期都工作6日，一家人都在丈夫每周唯一放假的周日約定飲早茶、逛街。她又指，一家人沒有太多時間去旅行，但大讚丈夫工作認真、十分照顧家人，生活上大小事務都會包辦。兩人育有一名13歲女兒，郭太憶述女兒見到父親插喉都感到傷心，自此亦變得寡言、很害怕失去爸爸。

郭太現時每日都由屯門家中，花逾3小時來回醫院探望丈夫，「先生有時都會話，每日見我時間真係好少，見到佢都好珍惜相處時間。」在每日兩小時的探病時間之外，郭太都要照顧女兒和兼職打工賺錢養家，她希望有心人能將大愛延續下去，使丈夫移植到合適心臟，獲得重生機會。

本港現時有約76人正輪候合適心臟移植，去年共完成8宗移植手術，醫院期望先按現行機制在港尋找合適器官捐贈者，但如果有合適器官，都會嘗試所有可能性去幫助及協調，包括向內地求助。

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