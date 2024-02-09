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2024-02-09 19:00:00

Ray Online｜羅淑佩公開家傳蘿蔔糕食譜

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房署署長羅淑佩公開家傳蘿蔔糕食譜。（資料圖片）

房署署長羅淑佩公開家傳蘿蔔糕食譜。（資料圖片）

農曆新年又至，自言係屋邨妹嘅房署署長羅淑佩唔單止打擊濫用公屋了得，仲係烹飪高手。佢最新喺房署刊物《互信》分享小時候喺屋邨過年嘅經驗，話家家戶戶男戶主會重髹鐵閘，主婦就會大顯身手，製作炸油角、笑口棗同蒸年糕，羅淑佩自豪細個幫阿媽手整蘿蔔糕，繼承咗蘿蔔糕食譜，每年過年都會依法炮製，仲話40年嚟中學同學就係為咗一嘗「羅媽媽自家蘿蔔糕」，特登登門拜年。

繼承食譜嘅羅淑佩唔打算藏私，仲公開家傳食譜，畀大家試吓跟住做，仲留下個人心得，提醒可以將蘿蔔磨絲時保留部分切粗條，但佢個人就比較鍾意完全磨絲，咁樣食起嚟口感會比較統一。唔知有冇人趁新年假期有興趣一試署長個家傳食譜呢。

「羅媽媽自家蘿蔔糕」嘅材料為6 斤白蘿蔔、1 包粘米粉、4 條臘腸、1 條臘肉、半兩蝦米、12至15隻冬菇、數片薑片和適量葱花。做法如下：

1. 蘿蔔批皮磨成幼絲。 

2. 臘味切粒，蝦米洗淨切粒，冬菇用水浸軟切粒， 然後用小鑊爆香，並加入適量生抽、花雕酒、 砂糖和麻油一起爆香。 

3. 用一隻大鑊加數片薑慢火煮蘿蔔至軟身，可以 加一小匙鷄粉調味，也可省略，加白胡椒粉，緊記煮熟後要撈出薑片。 

4. 用少量凍水將粘米粉開成濃粉漿，然後分數次 慢慢加入煮熟了的蘿蔔，期間以木匙不斷攪動至均勻。 

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5. 加入已炒香的臘味、蝦米和冬菇粒，一併攪勻。 

6. 放入糕盆，大小隨意，隔水中大火蒸一小時， 期間要注意補充熱水，避免燒乾。 

7. 完成後趁熱灑葱花在糕面，即成。 

8. 完全攤涼後放在雪櫃可保存 5-6 天，食時切件煎香。

 

羅淑佩公開家傳蘿蔔糕食譜（《互信》圖片） 羅淑佩公開家傳蘿蔔糕食譜（《互信》圖片） 羅淑佩公開家傳蘿蔔糕食譜（《互信》圖片）
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