中非兒童以足球學懂溝通打開友誼之門 克服害羞 融入友儕

現在的智愷跟隊友和教練在足球場上追逐、擊掌、受訓，歡笑聲充滿整個球場，每個隊員都很期待每次的足球課。今年六歲的智愷是一名中非混血兒，就讀小一，媽媽是香港人，爸爸是非洲尼日尼亞人。智愷性格活潑愛玩，但又有點害羞，總帶著一顆好奇心探索不同的新事物。媽媽Laura表示，儘管智愷在香港土生土長，說得一口流利的廣東話，但三年疫情，少了接觸其他小朋友，少了學習跟別人相處的機會。面對同儕時依然有點猶疑，他想跟其他小朋友一起玩樂，但又不太敢採取主動，尤其看到是比他年長的小朋友，保持了一定距離。

足球是世界語言，一個共同的興趣，可以連繫不同種族，令彼此成為朋友。六歲的中非混血兒智愷就是透過足球訓練，跟其他小朋友打開友誼之門，在球場上學懂人際關係和溝通，學懂合作和解難。一個足球項目，一個提升兒童心理健康的機會。

透過足球學習團隊的合作和責任

Laura從其他家長的口中得悉香港救助兒童會 (Save the Children Hong Kong) 的「童踢同樂」計劃，於是幫智愷報名，希望他多點參加群體活動，多點跟小朋友相處，從而學懂溝通。Laura說：「我希望可以什麼都讓他（智愷）試下，擴闊他的視野，讓他學習什麼是群體生活，自己建立屬於自己的友誼網絡。」

智愷雖然只參加這活動的時間只有短短兩個月，但媽媽已察覺他的進步。Laura表示，小朋友他們較易從透過玩樂和運動中學習。「智愷之前不太喜歡聽從指令，但在足球課上，他看見其他小朋友都認真遵從教練指示，嚴格依循場上規則，這讓他產生學習動機。」踢足球這活動是群體活動，Laura觀察到，智愷在課堂中逐漸認識到必須聽從教練安排，以及團隊合作的重要性。智愷從中學懂如何組隊，他也會主動跟其他小朋友分組比賽。

掌握社交互動對兒童成長發展十分重要。「童踢同樂」計劃在足球訓練中，融入人際關係與溝通 , 情緒表達及調節、自我認同 、 衝突處理等元素，提升社交情感技能。 Laura開心表示，智愷上課時知道球場上每個崗位有不同的職責，如做守龍門要盡力阻截對方的球員入球，他學懂要承擔做守龍門的責任。此外，在球場上有時需要用語言溝通，智愷也努力練習表達自己，或者細心聆聽隊友的訴求。「小朋友有得玩就大哂，就算說話表達不來，就用身體語言搭夠！」

智愷沒有特別說他是否喜歡足球課，但小朋友的行為已表達出他的喜惡。他很投入足球課，每次穿上機構免費提供的球衣球鞋就特別開心，因為這代表他可以上足球課，跟一眾隊友踢足球。

智愷每次下課，都會提醒媽媽趕快幫他洗球衣，因為要準備下次上課用。他緊張地說: 上足球課一定要穿這套球衣。」又會主動告知繪畫課的導師姐姐: 「我剛才去踢足球，你看我的球衣。」他面上掛著開心的笑容，指着身上的球衣自豪地說，不知不覺流露出一份歸屬感。問他隊員中最friend是誰，他立即講出朋友仔的名字，又指球場上一個又一個的足球buddy。