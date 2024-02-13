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生活
2024-02-13 17:00:00

健康養生｜體內熱氣但怕凍？！5招調理冬日「上熱下寒」體質

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冬日養生｜體內熱氣但怕凍？！5招調理冬日「上熱下寒」體質

冬日養生｜體內熱氣但怕凍？！5招調理冬日「上熱下寒」體質

不少人在冬天都有「上熱下寒」的體質，上身容易出現心煩氣燥、暗瘡、口腔潰爛、喉乾等熱氣的特徵，下身卻出現手腳冰冷、宮寒、肚痛等寒涼的症狀，而「上熱下寒」的問題通常都是源於熬夜及缺少運動所引致。以下就教大家5個冬日養生方法，幫助調理「上熱下寒」體質！

調理上熱下寒｜艾草浸腳

浸腳或足浴對於身體的新陳代謝特別有效，但單用清水浸腳的話，養生的功效可能稍有不足，因此建議使用艾草浸腳，不但有效補陽，還不會因為使用中藥而太過熱氣，每次只需在浸腳時加入15g艾草即可。而浸腳的時候可以同時使用雙手搓揉後腰，浸完後抹乾雙腳再搓暖腳心的話，改善「上熱下寒」的效果更佳。

足浴有助促進新陳代謝，改善手腳冰冷症狀。 浸腳前建議最好先煮開艾草，再倒進足浴盤裏浸腳，需注意用量不宜過多。 建議浸15分鐘即可，同時應在睡前1-2小時進行。

調理上熱下寒｜推揉腹部

「上熱下寒」的人士通常會伴隨手腳冰冷、消化不良、脾胃堵塞及便秘乏力等症狀，因此需要疏通經脈，讓氣血往下行才可以中和體內的血氣平衡。推揉手法建議從心窩開始再向下推至小腹，重複動作5分鐘即可，而動作需要以緩慢為主，力度亦需維持適中狀態，如果皮膚太過乾燥的話可以加入身體精油以方便推揉。

建議從心窩位置開始推揉腹部，心窩位於胸骨下緣的柔軟處。 從心窩開始向腹部推揉。 皮膚乾燥的時候，可以配合精油一起使用。

調理上熱下寒｜手心搓腳心 

出現「上熱下寒」症狀的時候，可以選擇用手心搓腳心，利用手心的熱性中和腳心的涼性，以達致陰陽平衡。手法特別簡單，只需要每日3分鐘時間，用左右手心交替搓揉腳心即可，堅持動作不但有助改善「上熱下寒」的症狀，同時對改善睡眠質素亦有幫助，建議有失眠症狀的人士亦可以多以手心搓腳心。

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手心通常呈熱性，可以中和腳心的涼性。 「上熱下寒」經常會有腳心寒涼的情況。 平時在家中亦要做好保暖。

調理上熱下寒｜多吃健脾食物

食療屬於調理體質的最佳辦法，而多吃健脾食品便有助以性質平和的方式改善「上熱下寒」體質。例如烏梅、陳皮、玫瑰花等食品都屬於性質溫和的食物，不但具有健脾的作用，還可以幫助集中在上身的虛火向下牽引，中和身體的血氣平衡，建議可以將他們作為日常食材泡水飲用，慢慢改善身體的體質。

烏梅具有健脾的功效。 可以將各種食材組合泡茶飲用。 建議在飯後飲用。

調理上熱下寒｜金雞獨立 

「上熱下寒」最大的特徵便是「上身熱氣，下身寒涼」，因此可以利用金雞獨立的姿勢，以單腳站立將身體的氣血引向下身，以改善下身冰冷的狀況。進行動作的時候，建議閉上眼睛將注意力集中在腳上，慢慢感受暖流注入雙腳，每隻腳進行1分鐘即可。

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上熱下寒人士需要將氣血往下行。 金雞獨立的動作可以將氣血逐漸流向下身。 手需要舉高過頭才標準。
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