傳奇男團東方神起 賀成軍廿周年 3月澳門開騷

為慶祝出道20周年，東方神起除宣布在2023年12月26日發行他們第9張正規專輯外，亦於12月30、31日在首爾舉行紀念演唱會，與fans們一起共度除夕。日前東方神起更展開他們的巡迴演唱會，包括1 月13 日曾來港開騷，由於反應熱烈，於是決定3月加開澳門站，fans們不要錯過這次機會，於澳門欣賞他們精湛的現場演出。

東方神起原是韓國SM娛樂旗下男子5人組合，於2003年在特別節目《BoA & Britney Spears Special》首次登台亮相，並於2004年以首張單曲《Hug》正式出道。被譽為「傳奇男團」的他們，自出道以來便憑著《Mirotic》、《Keep Your Head Down》、《Catch Me》等多首經典熱門歌曲，以及華麗的表演，引領全世界的K-Pop熱潮。2010年，團中3位成員離隊，東方神起由餘下成員瑜鹵允浩和最強昌珉在2011年正式成為一隊二人組合。日前，他們更在 MAMA 頒獎禮上奪得「啟發成就獎」，力證他們對韓流熱潮的貢獻。