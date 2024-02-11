熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-02-11 13:09:00

冰島國寶級護膚品牌BIOEFFECT 2月限定優惠 全線產品75折/送$580潤唇膏

分享：
冰島國寶級護膚品牌BIOEFFECT 2月限定優惠 全線產品75折/送$580潤唇膏

冰島國寶級護膚品牌BIOEFFECT 2月限定優惠 全線產品75折/送$580潤唇膏

BIOEFFECT蓓歐菲是冰島國寶級生物科技護膚品牌，由冰島科學家生物及基因研發，發現皮膚衰老的奧秘並驗證了皮膚的逆轉能力，成為世界上首個個利用生物工程大麥生產生長因子生產的護膚品牌。

BIOEFFECT科學家研發了EGF，在大麥中提取生長因子，這是一種強大的成分，有助於恢復肌膚，回復年輕。不論是哪種膚質，大麥EGF都能停留在表皮層，並向真皮傳遞訊號，激發成纖維細胞，進而促進膠原蛋白和彈性蛋白的生成，增加肌膚的厚度和密度。

BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露 $2,500 /15ml (3x5ml)

BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露 $2,500 /15ml (3x5ml)

BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露 $2,500 /15ml (3x5ml)

特別推介BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露，內有9種明星成分，包括透明質酸鈉、大麥種子提取物、大麥sh寡肽-1IL-1a（大麥sh多肽-17）和KGF（大麥sh多肽-3），在冬天呵護肌膚，刺激自身膠原蛋白和彈性蛋白的生成，增加肌膚的厚度和彈性，同時減少細紋和皺紋的出現，透明質酸鈉亦是一種極強的保濕成分，結合大麥種子提取的精華，能抗氧、滋養和修復肌膚。不含苯甲類防腐劑、芳香劑、酒精和油脂，低過敏性，適合敏感肌膚，以及35歲以上人士使用。

BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露 $2,500 /15ml (3x5ml)

BIOEFFECT 30天密集珍萃精華露 $2,500 /15ml (3x5ml)

優惠1

BIOEFFECT更於2月推出限定優惠。凡於20242月內於BIOEFFECT蓓歐菲官網內消費滿HK$1800或以上，您將獲得全新BIOEFFECT蓓歐菲潤唇膏一支，價值HK$580，數量有限，僅限100枝，送完即止，優惠期到2024331日。這款全新的潤唇膏能夠持久保濕和滋養雙唇，充滿舒緩和保濕功效的荷荷巴油、保濕酪梨油和透明質酸成分，使您的雙唇獲得終極保濕效果。這款日常必需品非常適合在任何時間、任何地點使用，讓您的雙唇在冬季保持柔軟光滑的觸感。

優惠2

2月新年優惠，凡於BIOEFFECT蓓歐菲官網購買全線產品75折，優惠期至229日。

BIOEFFECT蓓歐菲潤唇膏 $580 BIOEFFECT蓓歐菲潤唇膏 $580
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受