創新養生品牌PAKA WELLNESS 全新推出「XTREME 極致膠原」系列低至52折 全面助你回復肌底健康

想要終身美麗？關鍵在於keep！仲要愈早keep愈好！因為20歲開始，你身體的膠原蛋白會急速流失！20代平均流失10%以上，每過一個階段就加倍流失，到45歲，平均流失高達40%！加上經過3年疫情的健康挑戰，令生活壓力倍增。雙重打擊下，肌膚狀態每況愈下，急速衰老，肌膚健康問題浮現：乾燥缺水、面黃暗啞、色班、皺紋、鬆弛下垂！想盡快拯救衰老肌膚，回復肌底健康？香港創新養生品牌PAKA WELLNESS 全新推出的「XTREME 極致膠原」系列產品幫到你。

名貴法國 COLLAGEN 膠原蛋白肽 + 純天然酵母 NMN

PAKA獨家研發配方，將名貴法國COLLAGEN膠原蛋白肽與純天然酵母NMN完美結合，100%天然萃取、無添加，身體可全面吸收。一食PAKA「XTREME 極致膠原」補充COLLAGEN+NMN，即可喚醒肌底的膠原媽媽，生產膠原BB，增加膠原層厚度，修復肌底健康，肌膚變得漲卜卜、水潤潤、白白滑滑，一次過抹去衰老痕跡，極速解決5大肌膚健康問題，28日回復到最佳狀態，讓你的肌膚再現青春美麗的光芒，活得更美更自在！

5 大抗衰老秘訣：重拾緊緻白滑肌膚，讓你逆齡回春！

XTREME 「逆齡肌」─全效拯救衰老肌膚

全功效對抗肌膚老化，擊退皺紋、色班、面黃暗啞、乾燥缺水和鬆弛下垂5大問題！達到美白、水潤、緊緻、淡班、改善皺紋和撫平幼紋的功效。

XTREME 「白滑肌」─拯救面黃喑啞肌膚

專門對抗肌膚氧化及改善面黃喑啞，讓膚色白滑光亮，面色紅潤。

XTREME 「水潤肌」─拯救乾燥缺水肌膚

專門改善皮膚乾燥缺水的問題，有效鎖水，保持長期水潤，減少面油，達至「漲卜卜、水潤潤」的效果。

XTREME 「拉提肌」─拯救鬆弛下垂肌膚

專門改善皮膚鬆弛下垂問題，能補充肌底膠原，提肌緊緻，令肌膚回復彈力緊緻，再現V字面型。

XTREME 「 UV 修護」─拯救有色斑肌膚

專門抵抗光老化，改善膚色，減少⿊⾊素形成，有效減退色斑，修護細胞。