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2024-02-12 12:00:00

女團MAMAMOO輝人 3月來港舉行首次個唱

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Whee In首張正規專輯《IN the mood》，風格非常多樣化。

韓國女團MAMAMOO成員Whee In (輝人)，不但是一位出色的歌手，更是一位詞曲作家。她於2014年隨團出道的她，2018年起以獨立歌手的身份活躍K-Pop樂壇。Whee In宣布，她將在3月來港，於九展STAR HALL舉行首次個人世界巡迴演唱會《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong》。

 

Whee In於2018年4月17日發行首張個人專輯《magnolia》，成為第一位以獨唱身份出道的MAMAMOO成員。 主打歌《EASY》與韓國饒舌歌手 Sik-K 合作發行。 她的第二張專輯《Soar》於2019年9月4日發行，主打歌《Good bye》首次登上Billboard世界單曲暢銷榜第24位。

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Whee In 是MAMAMOO裡的實力唱將。

Whee In不僅發行了自己的單曲，亦與其他人合作，在韓國饒舌歌手們的單曲中經常出現，如DinDin 的《Tear Drops》和《do do do do》、Peakboy 的《Diet》、Jay B 的《AM PM》、Basik 的《When It Snows mmm 》等等…… Whee In也發行了多部電視劇和電影OST，如電視劇《青春記錄》的《Shine On You》(你對我而言如此耀眼)、《某一天》的《Ice Cream Love》、《三十九》的《你的一天結束的時候》及電影《공짜:공기타짜》的《Melody》等等…… Whee In也有參與超人氣綜藝電視節目《秘密姐姐》。她亦積極經營自己的 YouTube 頻道「휘인 Whee In」。

去年10月12日，Whee In終於推出她的首張正規專輯《IN the mood》。這張專輯呈現她多樣化的一面，獻上作為solo歌手，被重新發掘的驚喜。隨著新專輯問世，她即展開個人首次全球巡迴演唱會，為fans們帶來一場視聽盛宴。香港歌迷可於2月14日上午10時起，透過HK Ticketing快達票購票，可在3月於香港看到Whee In首個個人演唱會的精湛演出，以及她獨樹一幟的舞台風格。

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唱跳俱佳的Whee In，香港觀眾可親身看其演出。

《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong》詳情：

日期：3 月 26 日(晚上8時)

地點：九龍灣國際展貿中心(KITEC) 匯星STAR HALL

票價：$1,580、$1,280、$780(全場座位)

網上購票：www.hkticketing.com

購票熱線：3128 8288

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《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong》海報。

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Whee In將於3月來港，舉行她的首次個人演唱會。

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