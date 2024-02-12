女團MAMAMOO輝人 3月來港舉行首次個唱

韓國女團MAMAMOO成員Whee In (輝人)，不但是一位出色的歌手，更是一位詞曲作家。她於2014年隨團出道的她，2018年起以獨立歌手的身份活躍K-Pop樂壇。Whee In宣布，她將在3月來港，於九展STAR HALL舉行首次個人世界巡迴演唱會《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong》。

Whee In不僅發行了自己的單曲，亦與其他人合作，在韓國饒舌歌手們的單曲中經常出現，如DinDin 的《Tear Drops》和《do do do do》、Peakboy 的《Diet》、Jay B 的《AM PM》、Basik 的《When It Snows mmm 》等等…… Whee In也發行了多部電視劇和電影OST，如電視劇《青春記錄》的《Shine On You》(你對我而言如此耀眼)、《某一天》的《Ice Cream Love》、《三十九》的《你的一天結束的時候》及電影《공짜:공기타짜》的《Melody》等等…… Whee In也有參與超人氣綜藝電視節目《秘密姐姐》。她亦積極經營自己的 YouTube 頻道「휘인 Whee In」。

去年10月12日，Whee In終於推出她的首張正規專輯《IN the mood》。這張專輯呈現她多樣化的一面，獻上作為solo歌手，被重新發掘的驚喜。隨著新專輯問世，她即展開個人首次全球巡迴演唱會，為fans們帶來一場視聽盛宴。香港歌迷可於2月14日上午10時起，透過HK Ticketing快達票購票，可在3月於香港看到Whee In首個個人演唱會的精湛演出，以及她獨樹一幟的舞台風格。