情人節2024｜自己禮物自己整！ 盤點5個DIY小禮物工作坊 皮玫瑰花/ DIY對戒

下個星期就是情人節，相信不少男朋友都在煩惱該送甚麼禮物。除了送名牌手袋、化妝品之外，獨一無二的手作禮物更具心思。以下為大家介紹5個不同的DIY小禮物工作坊，包括近期非常流行皮玫瑰花、手工陶藝等，一於趁情人節送出浪漫又特別的禮物吧！

情人節禮物工作坊｜ DIY 對戒 / 手鈪 @MUSH @MUSH

不少情侶都擁有同款戒指及手鈪，除了買現成的首飾之外，大家也可以選擇由自己親手製作。近年流行起手作金工，位於牛頭角的MUSH是本地金工品牌，提供不同金工飾物的工作坊，大家可以由零開始體驗由退火、彎折成形、銼修塑形、打磨研修。工作坊亦提供不同紋路，例如銼修、山脈、波浪、樹紋。更可在戒指及手鈪上刻上伴侶的名字及生日等，打造出獨一無二的手作製品。

地址：牛頭角偉業街93號16樓2號室

電話：5537 4313

課程費用：視乎款式而定，可WhatsApp查詢