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2024-02-08 15:56:00

情人節2024｜自己禮物自己整！ 盤點5個DIY小禮物工作坊 皮玫瑰花/ DIY對戒

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情人節2024｜自己禮物自己整！ 盤點5個DIY小禮物工作坊 皮玫瑰花/ DIY對戒

情人節2024｜自己禮物自己整！ 盤點5個DIY小禮物工作坊 皮玫瑰花/ DIY對戒

下個星期就是情人節，相信不少男朋友都在煩惱該送甚麼禮物。除了送名牌手袋、化妝品之外，獨一無二的手作禮物更具心思。以下為大家介紹5個不同的DIY小禮物工作坊，包括近期非常流行皮玫瑰花、手工陶藝等，一於趁情人節送出浪漫又特別的禮物吧！

情人節禮物工作坊｜DIY對戒/手鈪 @MUSH

不少情侶都擁有同款戒指及手鈪，除了買現成的首飾之外，大家也可以選擇由自己親手製作。近年流行起手作金工，位於牛頭角的MUSH是本地金工品牌，提供不同金工飾物的工作坊，大家可以由零開始體驗由退火、彎折成形、銼修塑形、打磨研修。工作坊亦提供不同紋路，例如銼修、山脈、波浪、樹紋。更可在戒指及手鈪上刻上伴侶的名字及生日等，打造出獨一無二的手作製品。

地址：牛頭角偉業街93162號室

電話：5537 4313

課程費用：視乎款式而定，可WhatsApp查詢

MUSH官方網站

DIY對戒/手鈪工作坊 DIY對戒/手鈪工作坊 DIY對戒/手鈪工作坊 DIY對戒/手鈪工作坊

情人節禮物工作坊｜皮革玫瑰花 @ JK Collection

情人節送鮮花已經outdated？！由於鮮花的保鮮期較短，無法收藏紀念。因此JK Collection舉辦皮玫瑰手作班，讓大家由從平面皮革開始塑形至立體花瓣，花瓣組。可以自行選擇不同的皮革顏色，包括紅、酒紅、桃紅、彩藍等。如果怕製作單枝玫瑰花太複雜，亦可以選擇自製皮革小玫瑰耳環，同樣別具心思。

地址：香港新蒲崗六合街23號萬昌中心2505

課程費用：HKD $1300-1600（皮革玫瑰）

JK Collection官方網站

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情人節禮物工作坊｜小夜燈 @Artemis

位於觀塘的Artemis舉辦不同類型的工作，如馬賽克燭台、酒精墨水藝術等。適逢情人節，大家可以參加小夜燈工作坊，將兩個人的回憶刻在透明膠板上。然後再放在亮燈座上，即可變成浪漫小夜燈。又可以當成服飾，又有實用的照明功能，燈座可以選擇暖黃光或冷白光，圖案更可以自訂，收到這份禮物一定非常窩！

地址：觀塘興業街12號永泰中心1B2

課程費用：HKD $380（包括所有材料）

Artemis官方網站

小夜燈工作坊 小夜燈工作坊 小夜燈工作坊 小夜燈工作坊 小夜燈工作坊

情人節禮物工作坊｜手工陶藝 @Create Bar

一提到陶瓷，相信不少人都會想起《人鬼情未了》這部經典電影。情侶們可以趁著情人節前，到Create Bar Studio體驗陶藝工作坊。有陶瓷杯、陶瓷碟等供選擇，一期共有4堂，可完成3件作品，一次過體驗親自拉坯、修坯、裝飾、上色等技巧。

地址：葵涌大連排道182

電話：5130 1994

課程費用：$900/4堂（可完成3件作品）

Create Bar官方網站

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陶藝工作坊 陶藝工作坊 陶藝工作坊 陶藝工作坊 陶藝工作坊

情人節禮物工作坊｜和風蠟製琥珀糖油燈 A Cure for Gravity . Candle Design

不少女生房間裡都放有香薰蠟燭，除了用來裝飾之外，更有放鬆及解壓的作用。A Cure for Gravity提供「和風蠟製琥珀糖油燈」的手作課程，結合蠟材和燈油，做出來的成品猶如日本和菓子「琥珀糖」。放入燈油更會隨著時間變化，變成專屬於自己的「水彩畫」油燈，夠晒特別！

地址：觀塘開源道62 駱駝漆大廈1

課程費用：HKD 680（包括所有材料）

A Cure for Gravity . Candle Design官方網站

和風蠟製琥珀糖油燈工作坊 和風蠟製琥珀糖油燈工作坊 和風蠟製琥珀糖油燈工作坊 和風蠟製琥珀糖油燈工作坊 和風蠟製琥珀糖油燈工作坊
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