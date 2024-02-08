情人節2024｜Pretti5 x 香港⿈⾦海岸酒店住宿優惠 送限定禮品包/蜜糖松露下午茶/玩尋寶遊戲

Pretti5今年情⼈節除了推出情⼈節限定套裝外，更與香港⿈⾦海岸酒店準備了浪漫假期住宿計劃及蜜糖松露下午茶，更送出情⼈節限定禮品包，讓一眾情侶享受悠閒浪漫時光。

送 Pretti5 情人節限定禮品 包

香港⿈⾦海岸酒店特別於2⽉14⾄3⽉14⽇推出住宿優惠，由$1,190起，優惠包括入住豪華海景客房⼀晚、於池畔餐廳共晉雙⼈早餐、享⽤朱古⼒⼠多啤梨及Prosecco氣泡酒等。同時，更送上⽇本製造的香港純素天然護膚品牌——Botanic Pretti5的情⼈節限定禮品包，包括煥光⽔潤潔⾯乳35g、煥光柔膚精華⽔30ml、煥光全效注⽔⾯膜⼄⽚以及Pretti5 85折購物優惠券，讓情人在睡前享受⼆⼈溫馨的護膚時光。

其中煥光全效注⽔⾯膜為肌膚迅速注滿⽔份，只需敷15-20分鐘即為肌膚擊退乾燥粗糙、黯淡無光、老化細紋等問題，⽽且攜帶⽅便，⼗分適合旅⾏及留港「宅度假」使⽤。