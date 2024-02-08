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2024-02-08 18:30:00

情人節2024｜Pretti5 x 香港⿈⾦海岸酒店住宿優惠 送限定禮品包/蜜糖松露下午茶/玩尋寶遊戲

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情人節2024｜Pretti5 x 香港⿈⾦海岸酒店住宿優惠 送限定禮品包/蜜糖松露下午茶/玩尋寶遊戲

情人節2024｜Pretti5 x 香港⿈⾦海岸酒店住宿優惠 送限定禮品包/蜜糖松露下午茶/玩尋寶遊戲

Pretti5今年除了推出情節限定套裝外，更與香港⿈⾦海岸酒店準備了浪漫假期住宿計劃及蜜糖松露下午茶，更送出情節限定禮品包，讓一眾情侶享受悠閒浪漫時光。

Pretti5 x 香港⿈⾦海岸酒店住宿優惠

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Pretti5情人節限定禮品

香港⿈⾦海岸酒特別於214314推出住宿優惠，由$1,190起，優惠包括入住豪華海景客房晚、於池畔餐廳共晉雙早餐、享朱古⼒⼠多啤梨及Prosecco氣泡酒等。同時，更送上本製造的香港純素天然護膚品牌——Botanic Pretti5的情節限定禮品包，包括煥光潤潔35g、煥光柔膚精華30ml、煥光全效注⽔⾯⼄⽚以及Pretti5 85折購物優惠券，讓情人在睡前享受⼆⼈溫馨的護膚時光。

其中煥光全效注⽔⾯膜為肌膚迅速注滿⽔份，只需敷15-20分鐘即為肌膚擊退乾燥粗糙、黯淡無光、老化細紋等問題，⽽且攜帶⽅便，⼗分適合旅⾏及留港「宅度假」使⽤。

Botanic Pretti5情人節限定禮品包

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蜜糖松露下午茶送神秘驚喜

為迎接情節來臨，酒店堂酒吧將於2915推出情節限定「蜜糖松露下午茶」($628兩位)，包括系列添上節氣息的鹹點和甜品，例如鮮蝦蟹松露蜜糖撻、香煎帶配蜜糖芒果莎莎、經典松露朱古、蜜糖慕絲配芒果啫喱等，並贈送Botanic Pretti5節限定禮品份，數量有限，送完即

品牌更於酒店不同落擺設領取Pretti5 節限定試包的 QR code家只需透過QR code填寫問卷後，即可以獲得Botanic Pretti5準備的Pretti5節限定試包，和摯愛起尋寶

酒店⼤堂酒吧將於2⽉9⾄15⽇推出情⼈節限定「蜜糖松露下午茶」

酒店⼤堂酒吧將於2⽉9⾄15⽇推出情⼈節限定「蜜糖松露下午茶」

香港⿈⾦海岸酒店

地址︰香港⻘⼭公路1

電話︰+852 2452 8888

香港⿈⾦海岸酒店詳情及預訂

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