熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
女生
2024-02-06 16:41:00

農曆新年2024｜過年最怕聽到10首令人忟憎賀年歌

分享：
過年最怕聽到10首令人忟憎賀年歌

過年最怕聽到10首令人忟憎賀年歌

農曆新年其實冇乜值得開心，結咗婚要派利事俾啲喺你屋企搞你副雷姆figure嘅親戚細路，未結婚又俾啲拜年圍爐親戚問長問短。就算出街都唔見好，周街人山人海食嘢又貴，最慘去到邊都聽到心、忟憎賀年歌，「恭喜、賀喜……」無論去到超市餐廳，抑或屋企電視，都會聽到呢啲歌詞蒼白、旋律煩厭，充滿聲害嘅賀年歌。以下盤點10首聽到抑鬱兼耳朵生繭賀年歌。

10位《恭喜發財利是來》吳君如

九十年代嘅吳君如好進取，減肥轉型做歌手又投資開戲，1993年一身grunge形象唱cantopop出專輯《我有我的溫柔》。成件事已經非常錯，點知碟裡仲收錄賀年歌《恭喜發財利是來》，君如《歡樂今霄》式數白欖rap，唱嗰個吃力、聽嗰個辛苦，勝在呢首歌唔算大紅，偶爾會喺啲屋邨士多聽到。

9位《揮春啟示錄》農夫

作為一隊玩raphip hop組合，歌詞冇反應民間疾苦、家國情懷，而走去唱庸俗賀年歌，算唔算文化墮落？農夫已經話咗俾仲默默寫詞嘅香港rapper聽！這首賀歲劇集主題曲《揮春啟示錄》，內容由初一rap到初七，就喺冇寫初四返工打工仔嘅心情，完全敗筆，唔好以為rap住賀年就唔討厭。

8位《你最紅》TWINS

《你最紅》這首歌最為人值得討論，又被後世記著，就係因為哥哥張國榮，最後一次亮相演出嘅MV。如果冇咗哥哥，應該冇人記得呢首歌。

Ad Block
Ad Block

7位《財神到》許冠傑

由許冠傑作曲、黎彼得填詞嘅《財神到》，1978年推出，至今唱足45年，有無數歌星翻唱過，商場搵茄喱啡扮財神出場必播此曲。但聽咗咁多年仲住劏房嘅你，財神咁多年有冇到過府上，就算真．歌神作品都係咁話。

6位《紅陶大宇喜迎春》陶大宇

去年無端端唱《倒轉地球》紅咗嘅陶大宇，食住個勢推出賀年歌串燒《紅陶大宇喜迎春》，可惜budget關係，無論歌曲本身，定是MV製作都非常土炮。加上推出時撞正疫情最嚴峻時，所以迴響不大，大宇fans亦表明不喜此曲，並努力勸佢都係唱返《倒轉地球》。

Ad Block
Ad Block

第5位《時來運到》關心妍、周麗淇、謝文雅、余翠芝、車沅沅、鍾鎮濤

當年BMA見隔籬英皇賀年歌搵到食，即推出《時來運到》，仲搵埋南華足球隊一班球星拍MV。歌曲離唔開賀年歌medley套路，MV製作又舞龍又舞獅，女歌星個個中國娃娃打扮。唯一敗筆是搵阿B扮演財神，佢當時啱啱破產令屆滿一年，認真大吉利是，唔多老黎。

第4位《鼓舞飛揚》寶記群星

《孖寶668》未推出時，貨車司機最愛爆機賀年歌就係《鼓舞飛揚》，都係貪佢個beat好焚。呢首因為電視台唔俾買煙仔廣告而衍生嘅歌，同系列仲有《熱力節拍WOU BOM BA》、《非常夏日》，其實個beat做得唔差，當年編曲多數由楊振龍、譚國政、C.Y.Kong等人負責，將歐洲hi-energy能量舞曲同廣東歌結合，好多細節位做到好前衛，只係啲司機焚到個beat cheap晒。

Ad Block

3《孖寶668》TWINS

TWINS最紅嘅年代，由2002年開始，之後幾乎每年都會出一隻賀年歌，《孖寶668》就係呢個傳統嘅開始，呢首誕生係348、Cyber等揈頭disco大受歡迎年代嘅賀年歌，混入咗庸俗揈頭disco節奏，將多首賀年歌如《歡樂年年》、《迎春花》等製成power medley，係貨車司機最愛爆機金曲，貪佢個beat好「焚」，冇食揈頭丸聽只會頭痛。

Ad Block

2位《恭喜發財》劉德華

2005年劉德華喺春晚唱過呢首歌後，每逢過年去到大陸，全國都會聽到呢首歌。劉華仲要每隔幾年，重新再唱呢首歌，包括2016年同李宇春合唱、2020年同王寶強、劉昊然又唱。香港樂壇點解彎晒，就係多得呢啲俾阿婆、阿伯聽嘅歌。

1位《同賀新春》薛家燕

喜呀……喜呀……喜呀……一首惡俗到不堪嘅賀年歌曲，由專搵細路錢嘅Purple姐姐作曲。本是TVB處境劇《皆大歡喜》主題曲，當年一星期起碼播5次，家燕姐見劇集收得，過年時將原曲改成賀年歌《同賀新春》，獻唱時仲要配合「十字步」舞蹈，聽與睇都令你好難唔忟憎。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受