過年最怕聽到10首令人忟憎賀年歌

農曆新年其實冇乜值得開心，結咗婚要派利事俾啲喺你屋企搞你副雷姆figure嘅親戚細路，未結婚又俾啲拜年圍爐親戚問長問短。就算出街都唔見好，周街人山人海食嘢又貴，最慘去到邊都聽到噁心、忟憎賀年歌，「恭喜、賀喜……」無論去到超市餐廳，抑或屋企電視，都會聽到呢啲歌詞蒼白、旋律煩厭，充滿聲害嘅賀年歌。以下盤點10首聽到抑鬱兼耳朵生繭賀年歌。

第 10 位《恭喜發財利是來》吳君如 九十年代嘅吳君如好進取，減肥轉型做歌手又投資開戲，1993年一身grunge形象唱cantopop出專輯《我有我的溫柔》。成件事已經非常錯，點知碟裡仲收錄賀年歌《恭喜發財利是來》，君如《歡樂今霄》式數白欖rap，唱嗰個吃力、聽嗰個辛苦，勝在呢首歌唔算大紅，偶爾會喺啲屋邨士多聽到。

第 9 位《揮春啟示錄》農夫 作為一隊玩rap嘅hip hop組合，歌詞冇反應民間疾苦、家國情懷，而走去唱庸俗賀年歌，算唔算文化墮落？農夫已經話咗俾仲默默寫詞嘅香港rapper聽！這首賀歲劇集主題曲《揮春啟示錄》，內容由初一rap到初七，就喺冇寫初四返工打工仔嘅心情，完全敗筆，唔好以為rap住賀年就唔討厭。

第 8 位《你最紅》 TWINS 《你最紅》這首歌最為人值得討論，又被後世記著，就係因為哥哥張國榮，最後一次亮相演出嘅MV。如果冇咗哥哥，應該冇人記得呢首歌。

第 7 位《財神到》許冠傑 由許冠傑作曲、黎彼得填詞嘅《財神到》，1978年推出，至今唱足45年，有無數歌星翻唱過，商場搵茄喱啡扮財神出場必播此曲。但聽咗咁多年仲住劏房嘅你，財神咁多年有冇到過府上，就算真．歌神作品都係咁話。

第 6 位《紅陶大宇喜迎春》陶大宇 去年無端端唱《倒轉地球》紅咗嘅陶大宇，食住個勢推出賀年歌串燒《紅陶大宇喜迎春》，可惜budget關係，無論歌曲本身，定是MV製作都非常土炮。加上推出時撞正疫情最嚴峻時，所以迴響不大，大宇fans亦表明不喜此曲，並努力勸佢都係唱返《倒轉地球》。

第5位《時來運到》關心妍、周麗淇、謝文雅、余翠芝、車沅沅、鍾鎮濤 當年BMA見隔籬英皇賀年歌搵到食，即推出《時來運到》，仲搵埋南華足球隊一班球星拍MV。歌曲離唔開賀年歌medley套路，MV製作又舞龍又舞獅，女歌星個個中國娃娃打扮。唯一敗筆是搵阿B扮演財神，佢當時啱啱破產令屆滿一年，認真大吉利是，唔多老黎。

第4位《鼓舞飛揚》寶記群星 《孖寶668》未推出時，貨車司機最愛爆機賀年歌就係《鼓舞飛揚》，都係貪佢個beat好焚。呢首因為電視台唔俾買煙仔廣告而衍生嘅歌，同系列仲有《熱力節拍WOU BOM BA》、《非常夏日》，其實個beat做得唔差，當年編曲多數由楊振龍、譚國政、C.Y.Kong等人負責，將歐洲hi-energy能量舞曲同廣東歌結合，好多細節位做到好前衛，只係啲司機焚到個beat cheap晒。

第 3 位 《孖寶668》TWINS TWINS最紅嘅年代，由2002年開始，之後幾乎每年都會出一隻賀年歌，《孖寶668》就係呢個傳統嘅開始，呢首誕生係348、Cyber等揈頭disco大受歡迎年代嘅賀年歌，混入咗庸俗揈頭disco節奏，將多首賀年歌如《歡樂年年》、《迎春花》等製成power medley，係貨車司機最愛爆機金曲，貪佢個beat好「焚」，冇食揈頭丸聽只會頭痛。

第 2 位《恭喜發財》劉德華 2005年劉德華喺春晚唱過呢首歌後，每逢過年去到大陸，全國都會聽到呢首歌。劉華仲要每隔幾年，重新再唱呢首歌，包括2016年同李宇春合唱、2020年同王寶強、劉昊然又唱。香港樂壇點解彎晒，就係多得呢啲俾阿婆、阿伯聽嘅歌。