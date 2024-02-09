專家教你｜過年期間善用「螢幕使用時間」功能 保護並管理孩子Apple裝置

再過幾天就是農曆新年了，家長們一定都很擔心家裡的小朋友會黏在各種科技裝置上，玩到眼睛壞掉。今天趕緊幫大家複習一下Apple可以如何幫助大家用更安全的方式使用網路，保護並管理孩子的裝置。

透過螢幕使用時間 更了解及培育孩子

「螢幕使用時間」 (Screen Time)能讓用家更清楚了解他們和孩子在app、網站和裝置上的整體使用時間。用家可以取得每週報告，或查看特定 app 的使用情況、通知和裝置的取用次數。用家還可 以透過此功能設定他們和孩子每天能在特定app和網站上花費的時間。家長可以為特定app設定例外條件，例如「訊息」或各款教育app，並能批准孩子提出的額外使用時間申請。進一步了解「螢幕使用時間」。

• 用家可以透過「停用時間」來設定就寢時間等特定的時段，藉此封鎖app與通知。用家可以自行選擇使用或停用那些app。

• 透過「App限制」，用家可以將個別的app和網站，甚至整個app類別整合成單一的群組，方便管理限制設定。例如，用家可以同時為多款遊戲或孩子愛用的串流app設下限制。當孩子達到 時間限制時就會收到通知，讓他們能準備為聊天對話作結、儲存檔案或關閉遊戲，或者申請更多的使用時間。

• 家長可以利用通訊限制來選擇孩子在日常和停用時間期間能與誰通訊，確保與孩子的聯繫不致中斷。

• 「通訊安全」功能可以偵測孩子在「訊息」、Airdrop、FaceTime 訊息、「電話」app裡的「聯絡人海報」和「照片」裡是否收到或嘗試傳送含敏感內容的圖片或影片。如果「通訊安全」偵測到 孩子收到或試圖傳送可能包含裸露內容的資訊，將會發出警告並提供其他可保安全的措施選項，同時也會給予實用的資源以供參考。進一步了解「通訊安全」。

• 家長可以利用「取用限制」來防止孩子安裝新的app以及購買app內的加值項目。也可以設定孩子的裝置以限制存取成人內容，或僅開放家長選擇的網站。甚至還可以關閉Safari網頁瀏覽器，並安裝及改用專為兒童內容設計的特用網頁瀏覽器。

• 「螢幕距離」會運用原深感測相機偵測用家與裝置之間的距離，如果用家與iPhone長時間保持在12吋(30.48公分)以內的距離，就會提醒用家把iPhone移遠一點。「螢幕距離」有助兒童養 成健康觀看習慣以降低近視風險，也讓各年齡層的用家得以減輕因觀看數位裝置而造成的眼睛疲勞。進一步了解「螢幕距離」。