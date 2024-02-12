尖沙咀2月限定「My House Sake」清酒節 50多款日本清酒免費試飲+和室庭院打卡位

熱愛日本酒的你請注意！日本貿易振興機構（香港）將於2月23日至25日一連三日於尖沙咀Mira Place舉行「My House Sake」無料品酌日本酒體驗活動，從各縣市搜羅逾50款涵蓋不同種類的日本酒讓大家即場免費試飲，希望大家可以藉此尋找自己喜愛的日本酒種類。屆時，商場中庭將打造成打卡度滿分的日式庭院。即睇詳情！

日本酒的魅力遠超出了僅僅米香的層次，「My House Sake」獲近逾10間本地清酒入口商支持，共同搜羅逾50款日本酒開放無料試飲。特設五大主題專區按不同人氣酒品分類，每天定時換上新酒試飲。包括香氣濃醇的日本古酒、氣氛度滿滿的日本氣泡清酒、不同水果釀成的果酒、酒鬼們摯愛的傳統/新派酒，重點推介追求多變的手工日本酒，絕佳機會一次過品嚐各款罕有品酎的酒種，為日本酒重新定義！活動更誠邀一眾清酒迷參與日本酒鑑「嚐」任務，於各大主題專區試飲後會得到蓋印一個，集齊5個蓋印後再於「票站」投票「我的金賞清酒」，即可現場參加抽獎活動贏取高級日式木製酒杯/木製酒杯首飾、日式木製酒杯以及酒杯布袋等！

日式庭院無死角打卡位 惬意和室打造完美品酌空間

日本家家戶戶亦會收藏清酒，建成自己的「酒蔵」，屆時商場中庭將變身日本和室庭院，打造無死角打卡位，在庭院的木趟門、綠竹和小石路的襯托下，不論是唯美詩意的獨照，還是三五成群的閨蜜酒鬼照都能完美拍攝。日系打卡又怎少得日式裝扮？大會更精心預備多套款式精美的浴衣讓大家即場換上，令相片更唯美！品酒當然要慢慢細酌，可以安坐於和式佈置的家居，寧靜和諧的氛圍，彷彿置身於日本的酒蔵中，細細品味各款清酒的風味。

「 My House Sake 」日本酒無料試飲

日期：2月23日至2月25日（星期五至日）

時間2月23日︰下午5時至8時；2月24日至2月25日︰中午12時至晚上９時

地點：尖沙咀Mira Place B1中庭

活動費用：免費