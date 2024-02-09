富臨佳饌任君選擇 新春自取外賣孖寶

新春佳節難得與家人團圓，齊齊食盆菜是親朋好友共聚的熱門之選。富臨除了推出【珍味盆菜】網購價$588(4-6位用)外，更推出新口味龍年發財元蹄配搭，網店限定外賣自取多款盆菜及龍蝦配搭孖寶。

$1,888 珍味孖寶盆菜(4-6位用)配阿拉斯加長腳蟹(約四斤)

$988 珍味孖寶盆菜(4-6位用)配節日乳豬全隻

$788 珍味孖寶盆菜(4-6位用)配上湯澳洲龍蝦伊麵底(約一斤二)

上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配極品燒鵝皇(例)

網購孖寶價$398 原價$506

龍年發財元蹄配上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二)

網購孖寶價$538 原價$578

龍年發財元蹄配幸運乳豬

網購孖寶價$638 原價$856

上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配 明爐叉燒(例)

網購孖寶價$388 原價$456

上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配 清蒸沙巴龍躉斑(約一斤)

網購孖寶價$488 原價$586

上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配 脆皮燒雞(一隻)

網購孖寶價$438 原價$556

上湯澳洲龍蝦(伊麵底)(約一斤二) 配 西蘭花帶子

網購孖寶價$468 原價$576

此外，節日乳豬$498/隻 (原價:$668)，4種優惠可同時加購

1. +$5 香妃走地雞；2. +＄68 花膠紅燒豆腐；3. +＄68 發財竹笙上素；4. +$ 98 發財好市大利

趁新年買回家，一齊歡天喜地過新春！