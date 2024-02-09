「七師傅與您創高峰 #天際 100」

天際100香港觀景台於即日至2月29日期間呈獻「七師傅與您創高峰 #天際100」活動。誠邀賓客和好友親臨全港最高地標360度行大運！現時訪客可享網上優惠預訂門票，標準門票成人只需港幣198元、小童或長者港幣138元；由即日起至6月30日，本地訪客更有五五折門票優惠，成人港幣108元、小童或長者港幣75元。訪客更可把握最後今天，以每位港幣520元購買「2024 農曆新年煙花匯演套票」，於大年初二晚欣賞迷人的維港景色和煙花，慶賀新春佳節。於今年情人節，Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 精心設計情人節當日限定4道菜晚餐，售價為港幣1,988元，包括天際100成人標準門票兩張、四道菜二人份套餐及紅玫瑰花乙支，不設加一服務費，數量有限，售罄即止。

詳情瀏覽官網：https://sky100.com.hk/zh-hant/