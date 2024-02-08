情人節禮物2024｜男女朋友情人節禮物推薦 實用又貼心 (持續更新)

情人節 2024 ｜情人節禮物 一年一度的情人節又就快到了，除了 book 餐廳食餐好之外，貼心又實用的禮物，絕對為自己大大加分！如果不知從何入手，今次整合多份男女朋友最想收到的情人節禮物，無論預算是多少，或是還沒想好送甚麼禮物，都可以作為參考！ 情人節禮物 2024 ｜ Diptyque 情人節限定經典蠟燭禮盒—漿果和玫瑰二重奏 $1,200 ( 即日至 2 月 14 日期間發售 ) Diptyque首次推出限定版蠟燭套裝，慶祝心靈和氣味的邂逅與結合。將品牌最暢銷產品之一的漿果（Baies）和玫瑰（Roses）香氛蠟燭完美結合，這對形影不離的組合以全新視覺設計呈現，以俏皮、流行的風格體現出愛意，當紅色和粉紅色橢圓形交織在一起，隨即匯聚成一個愛心形狀，成就浪漫二重奏。顧客即日起於Diptyque精品店或官方網店購買此禮盒或任何產品（需包括一個香氛蠟燭）滿$1,200或以上，將可獲得情人節限定設計火柴一盒，數量有限，送完即止。

情人節禮物 2024 ｜ Jo Malone London 全新限量版英倫玫瑰系列 全新限量英倫玫瑰系列，首次以「英倫玫瑰的叛逆靈魂」為靈感，一反「玫瑰=浪漫」的刻板印象，推出3款深受喜愛的玫瑰香調，從含苞待放的清新綠意、初綻的溫柔細嫩，到盛開的深邃馥郁，以經典花香糅合意想不到的香氛素材，演繹充滿驚喜的芬芳體驗。3款與眾不同的玫瑰香氣——玫瑰果凍的清新優雅、玫瑰與木蘭的浪漫醉人、玫瑰琥珀的奢華感性，盛載於充滿型格氣息的限量版塗鴉藝術瓶身中，配上象徵愛情的浪漫花香，呈獻出英倫玫瑰時而柔美，時而叛逆的迷人形象。

情人節禮物 2024 ｜ Jo Malone London Rose Blush 限量版玫瑰果凍古龍水 $950/50ml 細緻柔嫩的玫瑰花瓣飄浮於可口誘人的晶瑩果凍中，胭脂般淡粉花瓣溫柔細膩。冰涼滑溜，穿透似有若無的清新花香，締造備受英國人喜愛的經典玫瑰果凍。綠意盎然的羅勒遇上清甜多汁的荔枝，清新柔軟的初綻玫瑰散發著初露氣息，宛如果凍般水漾通透，淡粉花香輕輕簇擁在白麝香的純淨懷抱中，柔美清新，散發優雅知性氣息。

情人節禮物2024｜Jo Malone London Rose Blush 限量版玫瑰果凍古龍水 $950/50ml

情人節禮物 2024 ｜ Jo Malone London Rose & Magnolia 限量版玫瑰與木蘭古龍水 $950/50ml 明亮純潔的木蘭花遇上盛開的五月玫瑰與大馬士革玫瑰，綻放浪漫柔美。雙重珍稀玫瑰的花香繚繞，甜美欲滴的五月玫瑰散發清新閃亮芬芳，隱約飄散清甜荔枝蜜香，交織大馬士革玫瑰的馥郁辛香暖意，融入撲鼻的廣藿香芬芳及琥珀木的淡粉暖意，餘韻悠長，縈繞令人著迷的輕柔木質花香，感性醉人。

情人節禮物2024｜Jo Malone London Rose & Magnolia 限量版玫瑰與木蘭古龍水 $950/50ml

情人節禮物 2024 ｜ Jo Malone London Rose Amber 限量版玫瑰琥珀古龍水 $950/50ml 英格蘭備受推崇的國花——都鐸玫瑰。極具象徵性的花卉，是英格蘭傳統徽章圖案，其名源自英國皇家歷史上最為輝煌而廣為人知的都鐸王朝。華麗絢爛的玫瑰花盛放著極致繁華奢靡的氣息，馥郁豔麗的花香糅合丁香的香料辛辣調，包裹於琥珀溫暖感性的懷抱之中，令人難以抗拒，欲罷不能。

情人節禮物2024｜Jo Malone London Rose Amber 限量版玫瑰琥珀古龍水 $950/50ml

情人節禮物 2024 ｜ Jo Malone London Rose Blush Home Candle 限量版玫瑰果凍居室香氛蠟燭 $595/200g 全新限量版玫瑰果凍居室香氛工藝蠟燭，為空間注入柔美清新花香氣息，以搖曳燭光點亮柔情，即時把空間轉化成芬芳四溢的英倫玫瑰園，將愛意蔓延，浪漫滿屋。

情人節禮物2024｜Jo Malone London Rose Blush Home Candle 限量版玫瑰果凍居室香氛蠟燭 $595/200g

情人節禮物 2024 ｜ narciso rodriguez for her MUSC NUDE $600/ 30ml 、 $900/ 50ml 、 $1,200/ 90ml (2 月 1 日起發售 ) narciso rodriguez推出全新for her MUSC NUDE，為經典for her系列帶來細膩感性的氛圍。充滿陽光氣息的for her MUSC NUDE，重新詮釋溫暖裸肌的柔美感性。香氛以經典的柑苔香調為框架，由微辛的粉紅胡椒調和一束精緻而抽象的鮮花開篇章，融合白茉莉，為香氛注入如被陽光輕吻過的迷人清香。香氛的核心綻放精緻的大馬士革玫瑰，於陽光初露的清晨時份以手工採摘，捕捉其最珍貴的精華，交織混合出迷人氣息。

情人節禮物 2024 ｜ Tom Ford Love Collection Tom Ford Love Collectionh的4款產品外形別致，鮮紅包裝綴以心形圖案設計，浪漫造型成為伴侶的首選禮物。全新限量推出的Eye Color Quad眼影盤($825)，心形壓花極具設計心思，04Honeymoon由桃粉色系眼影組成，微閃以至柔霧質地皆備，簡單塗抹即可呈現煙燻妝效果，塑造性感、濃淡皆宜等多種迷人情人節魅惑眼，輕鬆打造可愛性感兼備的約會妝容。

另一款全新限量的Powder Blush胭脂($730)，心形設計為伴侶盡表愛意。01Love Scene溫暖珊瑚桃色調，為臉部增添立體感，呈現柔和均匀，無可挑剔的性感通透亮澤，簡單畫出自然害羞的戀愛感雙頰紅暈。 兩款限量版lip color matte($530)，16號Scarlet rouge及100號100，精緻配方滋潤雙唇，經典天鵝絨啞光質感，為嘴唇增添「紅酒玫瑰」色調，融合神秘感與自信魅力。

情人節禮物 2024 ｜ CHANEL CHANCE EAU FRAÎCHE Eau de Parfum $1,620/100ml CHANEL以Eau de Parfum保留Eau de Toilette的率性、活潑特質，同時留下更豐濃的餘韻。調香師不止調節香氣的濃度，而是構想出一款全新的、獨當一面的香氣。柑橘香氣更見活力奔放，同時不失鮮美清新原貌；茉莉的花卉香調更形豐美濃郁，柚木氣息透現更豐富琥珀香調，賦上一股優雅氣息。

情人節禮物 2024 ｜周生生鑽之頌「都會之頌」系列 18K 白色黃金鑽石套鏈 「都會之頌」系列的18K白色黃金鑽石頸鍊，以立體Infinity造型為設計靈感。兩側流線設計鋪鑲碎鑽，圍繞主鑽形成Infinity無限迴圈，更能突顯主鑽的璀璨光芒。設計靈動流暢、生生不息，輕易配搭各種日常時尚風格。

情人節禮物2024｜周生生鑽之頌 「都會之頌」系列 18K 白色黃金鑽石套鏈

情人節禮物 2024 ｜ KKLUE Unlock 18K 金方形鎖字母吊墜 $2,900 起 系列採用優質18K金、鑽石和天然寶石打造而成，經典方形鎖讓佩戴者選擇自己喜愛的字母，並進行個性化定制 。每個字母都代表著女性對自我的探索，KKLUE 鼓勵佩戴者把人生的關鍵詞刻畫於首飾上，與自己進行有意義的對話，成為想成為的模樣。 情人節禮物 2024 ｜ KKLUE 18K 金雙面愛心手鏈 $2,450 Flip 18K 金雙面愛心系列使用意大利製鏈條，並提供黑白與紅白兩種天然寶石組合，是不會出錯的情人節禮物。

情人節禮物 2024 ｜ Burberry Beauty EYE QUAD $520 全新4色眼影組合從Burberry的經典色彩取得靈感。每款眼影都融合4種基本色調，塑造出多重效果的個性化妝容。包裝盒附有鏡子及雙頭眼影掃，方便精確塑造多重效果的妝容；眼影使用完后，更可取下內格，只保留完美的化妝鏡。

情人節禮物2024｜Burberry Beauty EYE QUAD $520

情人節禮物 2024 ｜ XOVĒ 白松露活顏煥肌面霜 $1 , 080/50ml 被喻為潤而不膩的「全能萬用煥肌面霜」，具卓越抗衰老效果，適用於面和頸部，加入專利 SYN®-COLL 複合肽、多重複合胜肽，以及逾200 種白松露萃取活性因子，極緻滋潤修復，緊緻回彈，撫平紋理，去紋抗皺，預防淡化頸紋，強化肌膚儲水能力。

情人節禮物2024｜XOVĒ 白松露活顏煥肌面霜 $1,080/50ml

情人節禮物 2024 ｜ BLOOMS & BLOSSOMS Blossoming Affection 系列 香港花藝品牌BLOOMS & BLOSSOMS設計「Blossoming Affection」系列，推出超過25款花束，全新情人節系列包括4款手工花藝品，包括「Blushing Passion」、「Fiery Love」、「Amour Amour」及「Blossom Dreams」，同時亦有一系列經典款式以供選擇。花藝品選材雕琢，設計細膩，營造平衡和諧的色彩、質感及香氣，讓收花者從細緻入微的設計中，透過每片花瓣、每寸枝葉，感受到柔情蜜意。

情人節禮物 2024 ｜ Pretti5 x MR. LLH 滑捋捋咖啡親膚三重奏 $915 ( 原價 $1040) Pretti5由2月14日至3月31日聯乘 Mr. LLH，凡購買情人節限定的滑捋捋咖啡親膚三重奏，即可獲創作限量版Pipi Tote Bag。滑捋捋咖啡親膚三重奏包括一系列經回收咖啡豆製作而成的綠原產品，包括綠原緊緻身體潤膚乳、綠原明眸全效眼霜及綠原滋養護手霜。咖啡內的4大成分綠原酸、咖啡因、維他命B及脂肪酸，不單有抗氧化能力及補水力，更有助減少因炎症產生的色素沉澱及浮腫，令皮膚更光滑明亮。

情人節禮物2024｜Pretti5 x MR. LLH 滑捋捋咖啡親膚三重奏 $915 (原價 $1040)

情人節禮物 2024 ｜ agn è s b. CAFÉ & FLEURISTE 特色瓶花擺設 agnès b. CAFÉ & FLEURISTE今年首推特色瓶花擺設，直接以玻璃瓶裝著鮮花花束，花束與花瓶之間放置一層精巧的花紙，營造層次感。瓶花擺設可節省大量包裝，響應綠色生活潮流，而且容易打理，更切合現代人的習慣及需要。情人在收到特色瓶花後不用費神處理，已可立即擺放於家中或辦公室，邊賞花邊感受心意，待花落時又可自行插上新一束鮮花。設有兩款選擇，Adrianna以紅白為主色，選用肯亞玫瑰、珍珠草及小尤加葉等，風格高貴典雅；Ophélie色調較柔和粉嫩，採用肯亞玫瑰、棉花、白雪山及煥錦等，呈現嬌美氛圍。

情人節禮物 2024 ｜ Lush Love Burger Bath Bomb 愛情麵包沐浴套裝 $200 愛情麵包沐浴套裝提供3種產品：頂部的心型汽泡彈散發車厘子香氣、加上酸甜的番茄和生菜香氛皂，以及底部的果香泡泡浴芭。漢堡的每層各具特色，在情人節以鴛鴦浴為節日升溫，愛情和麵包兩者兼得！沐浴套裝的心形番茄皂更是由真正的番茄製成，新鮮番茄具有潔淨肌膚的功效，為身體降溫和袪味作用。

情人節禮物2024｜Lush Love Burger Bath Bomb 愛情麵包沐浴套裝 $200

情人節禮物 2024 ｜ philosophy amazing grace 馥郁純淨香水 $575/60ml 香水保留amazing grace純淨花香和嫵媚精髓的經典氣息。薈萃豐富的粉紅色香調，包括飽滿多汁的紅色漿果、可持續採購的格拉斯玫瑰精華，以及品牌經典淡雅麝香，淬煉成濃縮馥郁的花果麝香調，嫵媚現代而愉悅甜美。

情人節禮物2024｜philosophy amazing grace馥郁純淨香水 $575/60ml

情人節禮物 2024 ｜ Serge Lutens L ’ ORPHELINE 十周年限定版 $1,300/50ml L’orpheline 自2014 年推出以來，一直是優雅、柔和與空靈的象徵，亦是Collection noire黑色禮服系列中不可或缺的重要角色。香水以黑胡椒、乾木、焚香為主要香調，帶來神秘感。限量版設計突顯Serge Lutens的巧妙心思：一位纖瘦的芭蕾舞者，試圖用弱小的力量來主導自身命運。

情人節禮物2024｜Serge Lutens L’ORPHELINE 十周年限定版 $1,300/50ml

情人節禮物 2024 ｜ The Body Shop 花漾木蘭香水 $449/75ml The Body Shop早前推出「Full Flower花漾花香香水」系列，並於今年加入新成員花漾木蘭香水。全新花漾木蘭香水蘊含91%天然成分製成，採購自中國南方省份手工採摘的木蘭花中提取的珍貴木蘭精油，優雅香味帶出木蘭花清新，配以翠綠的大黃香氣帶出葉子的芳香香氣，再以柔軟白木香作收尾，感受陽光暖意。 The Body Shop今年成為全球首個100%產品配方獲得The Vegan Society純素認證的美容品牌，這個香水系列的包裝亦由可回收玻璃及天然可再生木材和軟木製成，展現把美好也歸還於自然的理念。

情人節禮物2024｜The Body Shop 花漾木蘭香水 $449/75ml

情人節禮物 2024 ｜周大福「情繫」系列 18K 白色黃金美鑽耳環 $11,600 起 周大福的「情繫」系列每款鑽飾均以4顆心形鑲爪設計，讓更多光線穿透鑽石折射，呈現其流暢的線條，凸顯璀璨炫目的T MARK 美鑽，T MARK美鑽加入獨特編碼，有如人生中獨一無二的摯愛。

情人節禮物 2024 ｜ NICORIO 補充品 日本知名日常補充品品牌NICORIO今年1月登錄香港，帶來5款產品進駐香港松本清。多種補充功能讓針對不同問題，讓香港女性在缺少運動的情況下，都能養成健康和美麗的身型。 五款補充品包括： ✅FLAVOS 燃脂丸：針對腹部脂肪問題，改善局部肥胖 ✅Junca 循環丸：促進體內血液循環，減緩女性腿部腫脹感覺及手腳冰冷問題 ✅Lakubi Premium益生菌：有助調整腸內菌群生態平衡 ✅CellMii 元氣丸：有效抵抗自由基能力高，强化細胞的修復能力 ✅UKA 酵素：促進食物分解，令多餘糖分油分能夠排出體外

情人節禮物2024｜NICORIO 補充品 $150-$260

情人節禮物 2024 ｜ Ulike Sapphire AIR-3 冰點無痛脫毛儀 $2,999 Ulike Sapphire Air-3配備的專利藍寶石冰涼技術，令頑固毛髮更易脫除，同時獲得美國FDA認證，確保其安全性以及可靠性。 脫毛儀具有可調節的功率級別，可以針對不同部位採用不用功率模式，包括針對面部、上唇和比基尼等區域的柔和模式，針對腿部和手臂的身體模式以及胸部和腋下的強力模式。 在脫毛過程中，脫毛儀採用石墨烯冷卻溶液VC液冷卻，可在使用30分鐘的情況下將溫度控制在14.4°C，大大避免在治療過程會產生的任何不適感。加上其雙氣道的散熱技術，可以排除任何額外的熱量。

情人節禮物2024｜Ulike Sapphire AIR-3冰點無痛脫毛儀 $2,999

情人節禮物 2024 ｜ SWATCH 手錶 Swatch推出The Simpsons角色的兩款手錶，作為世界上最經典的夫妻角色，Homer 與 Marge Simpson 的愛情故事動人之餘歷久不衰。Swatch NEW GENT 手錶SWEET EMBRACE上飾以這對快樂的夫妻，二人享受浪漫時刻的畫面溫馨動人，定能融化粉絲的心。 想以邱比特愛神之箭捕捉摯愛的心，不妨看看GENT型號手錶ANGEL BART，上面飾以拉起彈弓、扮演邱比特的Bart。Bart 的翅膀會讓人心動不已，助你奪得最愛芳心，成為情人節的完美助攻。

情人節禮物 2024 ｜ Leica M11 Leica M11結合經典旁軸與現代相機技術，傳承經典Leica M相機的標誌性外觀，Leica M11根據人體工學，針對操作效率進行優化設計。Leica M11配備3種可變解像度(Triple Resolution Technology)感光元件、更大的ISO感光度範圍、兩種相片儲存方式、長時間電池續航力與簡潔的功能表系統。黑色版使用高品質鋁製頂蓋和特製防刮傷塗層，機身重量較銀色版輕約百分之20 (100克)；而M11 銀色版則採用了經典的黃銅頂蓋，重量為640克。

情人節禮物2024｜Leica M11

情人節禮物 2024 ｜ narciso rodriguez for him vetiver musc $600/ 50ml 、 $850/ 100ml narciso rodriguez為標誌性的for him系列帶來全新篇章，推出for him vetiver musc。這款全新香氛靈感源自於充滿活力、礦物質豐富的常綠森林和芬芳的木材，香根草和麝香是這款香氛的兩大支柱，香根草可以展現出與麝香心靈完美相襯的溫柔特質，而麝香則具有豐富的質地，與香根草的木質特性相輔相成。 for him vetiver musc 以清新略帶辛辣的綠荳蔻作為前調揭開序幕，突顯肉豆蔻和柏樹精油的溫暖柔和氣息。標誌性的麝香與天竺葵、薰衣草精油和紅海藻精華芳香融合。香氣的中心漸漸散發出溫暖的雪松、廣藿香和充滿土地氣息的香根草。

情人節禮物2024｜narciso rodriguez for him vetiver musc $600/ 50ml、$850/ 100ml

情人節禮物 2024 ｜師父好茶 x Epoch Workshop 「醉鴦」 $250 師父好茶及Epoch Workshop聯乘的鴛鴦酒——「醉鴦」最近轉了新包裝，這款特別調配的鴛鴦酒結合港式茶走、冷萃咖啡、冧酒和咖啡酒，帶來獨特口感和豐富層次風味體驗。「醉鴦」以5款斯里蘭卡錫蘭茶葉和深烘焙的哥倫比亞、巴西、黃金曼特寧咖啡為基底，茶走的濃郁和咖啡的深度在口中交織，不僅感受到茶和咖啡的平衡層次，更有獨特的回甘和餘韻。加入加勒比水手創作口感順滑的Sailor Jerry冧酒，香草肉桂和奶油的香氣加上少許太妃糖的口感，結合香氣濃郁的咖啡酒，和鴛鴦的基底是絕配，適合在冬天飲罷感受柔厚及溫潤口感。

情人節禮物2024｜師父好茶 x Epoch Workshop「醉鴦」$250

情人節禮物 2024 ｜ John Hardy Classic Chain Pebble 純銀鑽石 (0.04ct) 霓虹粉紅搪瓷吊墜配 2mm 項鏈 ($5,970) Pebble Heart 啟發自歷久常新的Kali系列，在峇里語中解作「河流」的意思。Pebble Heart 展現了簡約的本質以及鵝卵石的天然特性，每顆心形鵝卵石雕刻都會讓人聯想起與愛人海灘漫步時，找到驚喜寶物並將其串在鏈上佩戴的回億。精美吊墜、戒指及耳環以100%再生銀或14K金製成，並鑲有白鑽增添魅力。

情人節禮物2024｜John Hardy Classic Chain Pebble 純銀鑽石(0.04ct)霓虹粉紅搪瓷吊墜配2mm項鏈 ($5,970)

情人節禮物 2024 ｜ John Hardy Love Knot 系列 2.5mm 戒指 $3,390 Love Knot以兩條相互連接的John Hardy標誌性編織鏈條結合成美麗的繩結，巧奪天工的手藝賦予承諾、堅韌和愛的意義。系列備有垂墜式耳環、粗戒指、可調式項鏈及雙行手鏈等，讓情侶們低調地放閃。

情人節禮物2024｜John Hardy Love Knot系列 2.5mm 戒指 $3,390

情人節禮物 2024 ｜ Viktor&Rolf Fragrances Spicebomb 激情炸彈 Spicebomb 激情炸彈以手榴彈造型的瓶身設計，綴以冷酷硬朗的黑銀色調，讓透明瓶身散發出璀璨如鑽的光彩。香水結合木質辛香香調，充滿活力，散發令人難以抗拒的性感魅力。前調結合佛手柑、西柚和粉紅胡椒，中調融入了藏紅花、肉桂和辣椒，而基調則以皮革、菸草和香根草為主，帶來濃郁的辛香香氣。