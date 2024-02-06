情人節2024｜AIRSIDE為全城戀人開啟甜蜜愛情之旅！巨型LED屏幕傳達內心愛慕/野餐約會/沉浸式劇本殺

啟德旗艦購物及商業地標AIRSIDE將為全城戀人帶來愛意洋溢、浪漫滿瀉的情人節，誠意呈獻「情迷摩洛哥野餐約會」，讓你於全九龍東獨家丶高逾30層的AIRSIDE商場甲級商廈外牆LED屏幕，投射出你的專屬愛情訊息，於啟德郵輪及繁華維港前向愛人發放璀璨愛意，羨煞旁人。商場正門高8米丶闊12米的LED巨型屏幕式拱門亦將化成戀愛之門，讓愛人在甜言蜜語下牽手擁吻，寫下動人新章，更可於浪漫美景之中品嚐美食，享受醉人時光。另外，AIRSIDE邀請你參與浪漫遊歷x沉浸式劇本殺「羅曼飛行模式」，化身飛行訓練員乘搭戀愛航班，穿梭於以啟德機場為背景的深刻愛情故事之中，破解5大關卡，一步步拼湊出故事全貌，投入甜蜜浪漫情節。今個情人節，約定你於AIRSIDE出發，開啟甜蜜愛情之旅！
於高逾30層商廈外牆LED屏幕商場及正門LED巨型屏幕式拱門傳達內心愛慕
今個情人節，AIRSIDE超過40,000平方米、高逾30層商廈外牆LED屏幕將化身示愛牆，更是亞太區其中一道最高像素的屏幕。讓大家在維港及啟德郵輪碼頭的襯托下，向愛人傳遞專屬愛情訊息，由全城一起作甜蜜見證！於2024年2月14、16至18、23至25日，預約「情迷摩洛哥野餐約會」指定放閃套餐，即可在「I Love You」、「Will You Marry Me」、「Happy B-Day」和「Happy V-Day」四個選項之中，選出一個最符合你心意的愛情訊息，並加上你與愛人的名字，於繁華鬧市中，向全世界宣告二人之間的愛情，成就最難忘的情人節。另外，於AIRSIDE商場正門高8米、闊12米拱門LED巨型屏幕，亦同時顯示愛情訊息，手牽手穿越寫有你和愛人名字的拱門，讓你成為童話故事中的主角。
「情迷摩洛哥野餐約會」異國風情野餐
於2024年2月14、16至18、23至25日，AIRSIDE地下G008號舖將會化作充滿異國情調的摩洛哥主題室內野餐勝地。「情迷摩洛哥野餐約會」活動包括來自stain+的浪漫花束、city’super二人份精美輕食、可愛熊公仔、粉紅心形氣球，以及一張即影即有合照。在迷人的佈景下，享受微醺時光，與愛人打造難忘回憶。
啟動「羅曼飛行模式」踏上浪漫愛情之旅
特別為情人節設計的「羅曼飛行模式」劇本殺，以多年前一個關於啟德機場的愛情故事為藍本，讓愛人一起投入浪漫情節，尋找永恆不變的愛。於2024年2月3、4、10至14日，登上由AIRSIDE特別開辦的戀愛航空航班AS001，變身成為邱比特飛行訓練員，逐步按照愛神維納斯機長的指引，完成約50分鐘的愛情飛行任務，走訪分佈於AIRSIDE的任務地點，尋找散落各處的回憶碎片。大家沉醉在甜蜜愛情故事的同時，可加深對對方的了解。活動特設「配對時段」，歡迎未有情人的朋友參與，說不定能遇上有緣人，展開愛情之旅。
過程中，參加者會隨時遇上「愛情突擊小測驗」，測試你於愛情中散發着哪種獨特光芒。完成限時任務後返回機艙即可獲得測驗結果。