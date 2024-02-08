情人節2024｜DREYER’S 限定心形雪糕批及雪葩條 士多啤梨主調/自製愛心戒指

情人節將至，DREYER’S推出甜蜜限定心形雪糕批和雪葩條。心形雪糕批及雪葩條以6款充滿心思的粉紅包裝面世，共有加州士多啤梨雪糕配比利時朱古力脆皮雪糕批 及 加州士多啤梨雪葩條兩款口味，正好與愛人一人一款，將兩款口味的甜蜜限定版包裝拼在一起，更可組成浪漫字詞。

DREYER’S 限定心形雪糕批及雪葩條 士多啤梨主調/自製愛心戒指

兩款甜蜜口味搭配 6 款特別粉紅包裝 甜蜜限定的DREYER’S D-COLLECTION心形雪糕批及雪葩條，以品牌經典的加州士多啤梨作主調，讓粉紅氣息更濃烈。心形加州士多啤梨脆皮雪糕批以比利時朱古力脆皮包裹著加州士多啤梨雪糕，外層撒上杏仁粒，濃郁朱古力脆皮與酸甜士多啤梨口味相得益彰。而心形加州士多啤梨雪葩條同樣以特選自加州的士多啤梨果醬製作而成，酸甜馥郁，香氣四溢，配上雪葩條的爽甜口感，每啖猶如初戀的芬芳。

沿線剪出愛心戒指 這個心形系列以6款特別粉紅包裝，背面設計如拼字遊戲般，集齊兩款口味，即可拼出「YOU’RE MY SOULMATE/ SWEETHEART/ SUNSHINE」的浪漫字詞，不止能與愛人告白，更可與家人、朋友等所珍愛的人盡訴心底感激之話。別出心裁的包裝更可沿線剪出印有「YOU’RE MY SOULMATE/ SWEETHEART/ SUNSHINE」的愛心戒指，自製浪漫告白時刻。

Lolly Talk 3 位成員送上甜蜜祝福 為配合是次甜蜜限定的產品推出， DREYER’S D-COLLECTION邀請當紅青春女子組合Lolly Talk 3位成員：Yanny、阿蛋和阿妹，送上不止三分甜的甜蜜浪漫。3位成員今次更以青春氣息和靦腆演繹心形雪糕批及雪葩條 如愛戀的甜蜜，配上充滿巧思的包裝設計和DIY戒指小禮物，送上粉紅的甜蜜祝福。

DREYER’S 限定心形雪糕批及雪葩條 士多啤梨主調/自製愛心戒指