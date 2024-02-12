東京景點｜迪士尼、木更津仲有吉卜力館　拍拖定一人遊都有好去處

自開關以來，香港成為全球訪日最頻繁地區。根據日本觀光廳數據顯示，今年上半年有大約91萬人次港人到訪日本，遊日開支更高達2008億日元。加上近月日圓不斷下跌，以及多間航空推出平價機票，促使更多港人計劃到日本旅遊。而東京就是一個匯聚好食、好玩、好買的熱門旅遊城市，適合一家大小、情侶二人，甚至一個人遊旅都很方便。以下十個2024東京必去景點，包括市區及近郊，定必能體驗不一樣的東京。
1.木更津三井OUTLET
逛OUTLET是遊日指定行程，而東京有多個OUTLET選擇，但往往都是偏離東京首都圈。如果想下機後，率先到OUTLET逛逛，再出市區購物，非常推介木更津三井OUTLET。
它是日本國內店鋪數目最多的OUTLET，匯聚來自世界各地的潮流品牌，大約有300間店鋪。另外，它的位置比較接近羽田機場，在機場乘坐接駁巴士約25-40分鐘即可到達木更津三井OUTLET。如果從成田機場出發，約需95分鐘。
地點：千葉縣木更津市金田東3-1-1
營業時間：10:00-20:00
2.teamLab Planets
提起近年流行的沉浸式光影藝術體驗，必定要數到teamLab。位於東京豐洲的teamLab Planets是全新型態的藝術美術館。有別於傳統美術館，參觀者需要脫去鞋襪，赤腳體驗參與其中，用身體與作品互動，改變作品的模樣，更是一個歡迎拍照打卡的美術展覽。
展覽主題圍繞大自然與生命，館內分為 5 個巨大的作品空間，共計 8 項的互動藝術作品組成。teamLab Planets將於2027年閉館，並不是常設展覽，想去的朋友要把握時間預訂入場參觀。
地址：〒135-0061 東京都江東區豊洲６丁目１−１６
3.三鷹森吉卜力美術館
宮崎駿動畫陪伴80後、90後成長，作為吉卜力影迷必定要去！三鷹森吉卜力美術館一共有3層及頂樓庭園，地下層是中央大廳，一樓是宮崎駿工作室展覽區，二樓是商店及兒童玩樂區，頂頂樓庭園是空中花園區。
美術館展出了多個宮崎駿筆下的動畫角色，包括《龍貓》、《天空之城》、《飛天紅豬俠》，非常多打卡位。展館更有講解動畫製作原理，及電影製作過程，參觀者可以跟進一步了解吉卜力工作室。
4.SHIBUYA SKY
想從高處欣賞東京市面貌，除了東京鐵塔、晴空塔，近年又多一個選擇—SHIBUYA SKY。位於東京涉谷，2019年才開幕的新地標SHIBUYA SKY，啟用後深受遊客喜愛，立即成為熱門旅遊點。SHIBUYA SKY主打360度零死角「SKY STAGE」展望露台，遊客可以無阻擋地從全透明大玻璃俯瞰東京城市美景，展望露台更是打卡位，遊人站在露台上彷彿與天空、城市合一。
從澀谷229米高的展望露台望出去，更可看到東京鐵塔，東京晴空塔，甚至富士山等等，而且日景夜景同樣吸引，值得一遊。
地址：東京都涉谷區涉谷二丁目24番12號
開放時間：星期一至日 10:00-22:30 （最後入場時間：21:20）
5.豪德寺
招財貓並不罕有，但過千隻招財貓擺放在一起就非常壯觀。東京有三大招財貓神社，包括淺草的今戶神社、新宿的自性院，及東京豪德寺。而豪德寺就是一個集中了過千隻招財貓的寺廟，成為近年熱門的旅遊點。它位於東京都世田谷區，非常接近市區。
整所豪德寺的範圍非常大，在寺內一個小小的角落擺放着過千隻大大小小的招財貓。如果想許下願望，遊人可以即場購買招財貓，有7種尺寸選擇，每人每日限購一隻。之後再把招福貓帶回去，當願望實現了就把招福貓帶回豪德寺還願。由於招財貓太受歡迎，有時候會很早售罄，建議早點到訪選購。
地址：東京都世田谷區豪德寺2-24-7
開放時間：06:00-18:00（三月至九月中）; 06:00-17:00（九月下旬至三月中）
6.東京晴空塔 (Tokyo Skytree)
東京晴空塔是世界第二高的建築，高度為634米，僅次於杜拜哈里發塔。它除了是座觀光塔，亦是一座數位電視訊號的發射站，在日本擔當重要角色。不過晴空塔另一個必去原因，就是它的商店街，有雜貨、文具、服飾、餐廳等等，應有盡有，某些產品更是東京晴空塔限定商品，絕對可以在晴空塔閒逛半天。
地址：東京都墨田區押上1丁目1-2
營業時間：10:00-21:00
東京晴空街道
營業時間：10:00-21:00 (6樓、7樓、30樓、31樓餐廳樓層為11:00～23:00)
注意：部分商店的營業時間可能有不同。
7.日光
東京附近有很多近郊，保留了自然風光和文化古蹟，非常適合來一趟深度遊。日光位於東京北邊的栃木縣，在池袋站乘坐東武日光「JR Spacia日光號」，約2小時便會到達日光站。
漫遊日光市內可欣賞到很多自然美景，包括日本三大瀑布之一的「華嚴瀑布」，多年來吸引大量外國遊客到訪。還有祭祀德川家康的「日光東照宮」、「二荒山神社」、「日光山輪王寺」，都被列入世界文化遺產建築。另外日光是一個著名的溫泉熱點，在優美的自然環境下浸溫泉，感受大自然的力量。
8.鎌倉
鎌倉位於日本神奈川縣，從東京站出發，大約一小時便可到達。鎌倉之所以有名，除了因為它是一個富有歷史和文化的地方，更大原因是因為日本人氣動漫《灌籃高手SLAM DUNK》。
江之電鎌倉高校前站平交道口，就是動漫中的經典場景。大海配上復古江之島電鐵，令人留下深刻印象。喜歡參觀寺廟的遊客，可以到訪鐮倉大佛、鶴岡八幡宮、長谷寺等等。
9.東京迪士尼樂園 (Tokyo Disneyland)
東京迪士尼樂園分為兩個區域，即「東京迪士尼樂園」和「東京迪士尼海洋樂園」。東京迪士尼樂園包含七個主題區：世界市集、明日樂園、卡通城、夢幻樂園、動物天地、西部樂園、探險樂園，極具標誌性的「灰姑娘城堡」亦是在此區域。
而迪士尼海洋樂園區則有：失落河三角洲、發現港、美國海濱、阿拉伯海岸、美人魚礁湖、神祕島、地中海港灣。遊客可以體驗到與海洋相關的刺激遊樂設施。
10. 茨城日立海濱公園（常陸海濱公園）
國營常陸海濱公園位於由久慈川流出的砂石及東北風日積月累堆積成的砂丘上。公園一年四季都可以欣賞到時令植物，而春天的粉蝶花和秋天的掃帚草尤其著名。公園內設有小火車造型的遊園車和仿荷蘭風車的打卡位，以及BBQ場地，非常適合一家大小到訪。
秋天的掃帚草形成一球又一球的紅色「波波草」，非常夢幻，每年都吸引很多年輕人來打卡。公園的開放時間因應季節而變，而毎周星期二都是休園日。計劃出發前，可先瀏覽網站了解開放時間及當季花卉。