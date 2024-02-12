東京景點｜迪士尼、木更津仲有吉卜力館　拍拖定一人遊都有好去處

自開關以來，香港成為全球訪日最頻繁地區。根據日本觀光廳數據顯示，今年上半年有大約91萬人次港人到訪日本，遊日開支更高達2008億日元。加上近月日圓不斷下跌，以及多間航空推出平價機票，促使更多港人計劃到日本旅遊。而東京就是一個匯聚好食、好玩、好買的熱門旅遊城市，適合一家大小、情侶二人，甚至一個人遊旅都很方便。以下十個2024東京必去景點，包括市區及近郊，定必能體驗不一樣的東京。

木更津三井OUTLET

1.木更津三井OUTLET 逛OUTLET是遊日指定行程，而東京有多個OUTLET選擇，但往往都是偏離東京首都圈。如果想下機後，率先到OUTLET逛逛，再出市區購物，非常推介木更津三井OUTLET。 它是日本國內店鋪數目最多的OUTLET，匯聚來自世界各地的潮流品牌，大約有300間店鋪。另外，它的位置比較接近羽田機場，在機場乘坐接駁巴士約25-40分鐘即可到達木更津三井OUTLET。如果從成田機場出發，約需95分鐘。 地點：千葉縣木更津市金田東3-1-1 營業時間：10:00-20:00

teamLab Planets

2.teamLab Planets 提起近年流行的沉浸式光影藝術體驗，必定要數到teamLab。位於東京豐洲的teamLab Planets是全新型態的藝術美術館。有別於傳統美術館，參觀者需要脫去鞋襪，赤腳體驗參與其中，用身體與作品互動，改變作品的模樣，更是一個歡迎拍照打卡的美術展覽。 展覽主題圍繞大自然與生命，館內分為 5 個巨大的作品空間，共計 8 項的互動藝術作品組成。teamLab Planets將於2027年閉館，並不是常設展覽，想去的朋友要把握時間預訂入場參觀。 地址：〒135-0061 東京都江東區豊洲６丁目１−１６

三鷹森吉卜力美術館

SHIBUYA SKY

豪德寺

5.豪德寺 招財貓並不罕有，但過千隻招財貓擺放在一起就非常壯觀。東京有三大招財貓神社，包括淺草的今戶神社、新宿的自性院，及東京豪德寺。而豪德寺就是一個集中了過千隻招財貓的寺廟，成為近年熱門的旅遊點。它位於東京都世田谷區，非常接近市區。 整所豪德寺的範圍非常大，在寺內一個小小的角落擺放着過千隻大大小小的招財貓。如果想許下願望，遊人可以即場購買招財貓，有7種尺寸選擇，每人每日限購一隻。之後再把招福貓帶回去，當願望實現了就把招福貓帶回豪德寺還願。由於招財貓太受歡迎，有時候會很早售罄，建議早點到訪選購。 地址：東京都世田谷區豪德寺2-24-7 開放時間：06:00-18:00（三月至九月中）; 06:00-17:00（九月下旬至三月中）

東京晴空塔

6.東京晴空塔 (Tokyo Skytree) 東京晴空塔是世界第二高的建築，高度為634米，僅次於杜拜哈里發塔。它除了是座觀光塔，亦是一座數位電視訊號的發射站，在日本擔當重要角色。不過晴空塔另一個必去原因，就是它的商店街，有雜貨、文具、服飾、餐廳等等，應有盡有，某些產品更是東京晴空塔限定商品，絕對可以在晴空塔閒逛半天。 地址：東京都墨田區押上1丁目1-2 營業時間：10:00-21:00 東京晴空街道 營業時間：10:00-21:00 (6樓、7樓、30樓、31樓餐廳樓層為11:00～23:00) 注意：部分商店的營業時間可能有不同。

日光

7.日光 東京附近有很多近郊，保留了自然風光和文化古蹟，非常適合來一趟深度遊。日光位於東京北邊的栃木縣，在池袋站乘坐東武日光「JR Spacia日光號」，約2小時便會到達日光站。 漫遊日光市內可欣賞到很多自然美景，包括日本三大瀑布之一的「華嚴瀑布」，多年來吸引大量外國遊客到訪。還有祭祀德川家康的「日光東照宮」、「二荒山神社」、「日光山輪王寺」，都被列入世界文化遺產建築。另外日光是一個著名的溫泉熱點，在優美的自然環境下浸溫泉，感受大自然的力量。

鐮倉大佛

8.鎌倉 鎌倉位於日本神奈川縣，從東京站出發，大約一小時便可到達。鎌倉之所以有名，除了因為它是一個富有歷史和文化的地方，更大原因是因為日本人氣動漫《灌籃高手SLAM DUNK》。 江之電鎌倉高校前站平交道口，就是動漫中的經典場景。大海配上復古江之島電鐵，令人留下深刻印象。喜歡參觀寺廟的遊客，可以到訪鐮倉大佛、鶴岡八幡宮、長谷寺等等。