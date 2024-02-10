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旅遊
2024-02-10 15:00:47

泰國買樓｜泰國布吉島樂古浪度假村 全新奢華住宅品牌 可享免簽證入境泰國＋快速移民通道

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泰國買樓｜泰國布吉島樂古浪度假村 全新奢華住宅品牌 可享免簽證入境泰國＋快速移民通道

泰國買樓｜泰國布吉島樂古浪度假村 全新奢華住宅品牌 可享免簽證入境泰國＋快速移民通道

泰國布吉島是深受香港人歡迎的旅遊勝地，坐擁得天獨厚的天然景色，沿海沙灘水清沙幼，適合渡假歎世界！最近悅榕集團推出全新住宅系列，位於面積超過400萬平方米的布吉島樂古浪度假村，一系列住宅別墅適宜長居或度假旅居，業主享有免簽證入境泰國、快速移民通道、機場貴賓休息室，以及其他一系列尊貴禮遇。

泰國布吉島樂古浪度假村

作為亞洲具代表性的綜合度假社區，樂古浪至今已有 30多年歷史。樂古浪位於布吉島的中西海岸線上，沿班濤海灘綿延三公里，坐擁米白色原始沙灘。生活設施配套亦非常完善，航空交通非常方便，島內亦有全球頂尖的學校和醫院、豪華的高爾夫球場和遊艇、一流的餐廳以及自然風光。在Savills Research最近的一份研究報告顯示，布吉島在「全球最受歡迎的住宅目的地」排名第四，非常適合想歎世界的港人。
而今次全新奢華住宅品牌則包括「悅榕雅軒潟湖泳池別墅」、「悅榕軒海岸別墅」、「悅榕軒海岸住宅」等選擇。其中以「悅榕雅軒潟湖泳池別墅」最為吸引，別墅坐落於悅榕莊豪華的封閉式住宅區內，俯瞰寧靜的潟湖和世界著名的布吉島悅榕莊度假酒店，距離純白幼滑的班濤海灘僅幾步之遙。別墅有三至五間臥室，寬敞的開放式起居室，可通往無邊泳池和按摩浴缸的大露臺。三房別墅由布吉島悅榕莊度假酒店管理，投資與居住兩相宜；而四至五房別墅多為私人住宅，適宜長居或度假旅居。
 

可享免簽證入境泰國

除了環境舒適，業主亦有專享服務，悅榕集團推出特色業主計畫“榕源會”，為業主提供專屬特權和折扣，覆蓋悅榕集團全球各地的酒店和住宅區。此外，業主還可免費獲得屢獲殊榮的布吉島樂古浪高爾夫俱樂部的會籍、悅榕祕境會籍（可入住位於全球多個熱門目的地的悅榕酒店和度假村）以及為期10 年的泰國菁英簽證，可享有免簽證入境泰國、快速移民通道、機場貴賓休息室，以及其他一系列尊貴禮遇。悅榕集團亦提供專業的物業管理，包括 24 小時禮賓服務、物業維修和租賃服務。付款條件靈活，可選擇在完工前分期付款，也可選擇最長五年的延期付款。

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