湯圓食譜｜冬至必食！三色擂沙湯圓、朱古力脆皮、黃金湯圓酥等5款新式食法

不少人新年時都會吃湯圓（英文 Rice Ball/sticky rice balls/tangyuan）應節，以代表「事事如意，全家團圓美滿」的意思。不過每次只吃薑汁或椰奶湯圓總覺欠缺新意，以下就教大家5款湯圓新食法！

湯圓食譜｜黃金湯圓酥 湯圓以口感軟糯聞名，但其實他也可以變得外脆內軟！以冷藏的蛋撻皮作外皮包裹，一來方便製作，不用花費時間製作脆皮，二來尺寸剛好，更可重用其包裝，成品外脆內軟，口感豐富，作為下午茶小食一流！ 黃金湯圓酥材料

蛋撻皮（7cm）6個／湯圓 6粒

黑芝麻 適量／蛋黃液 適量 黃金湯圓酥做法 1. 蛋撻皮從冰格取出，解凍前要先和錫紙兜分離。

2. 將蛋撻皮放在室溫解凍軟化，包入湯圓，利用虎口收口捏緊。

3. 收口朝下，放回錫紙兜中。

4. 在蛋撻皮上刷一層蛋黃液，撒上黑芝麻。

5. 放入預熱好的焗爐，以180 度焗製18分鐘即可。

湯圓食譜｜三色擂沙湯圓 想必不少人都吃過擂沙湯圓，但有想過可以用其他裹粉製成新潮的擂沙湯圓嗎？利用黃豆粉、抹茶粉和可可粉三種粉末，製成三種顏色、口味的擂沙湯圓，湯圓內饀更可配合粉末選擇三款不同的口味，成品既有湯圓甜糯的口感，又有像糯米糍般的食感，而且做法簡單，在家有時間的話不妨這樣製作吧！ 三色擂沙湯圓材料

湯圓 9粒／黃豆粉 適量

抹茶粉 適量／可可粉 適量 三色擂沙湯圓做法 1. 準備好三種裹粉分別放在不同碟中。

2. 滾水落湯圓，煮軟後取出稍微瀝乾水分。

3. 把湯圓分別放在三種粉的碟中，輕輕翻滾幾下，讓外皮裹上粉末即可。

湯圓食譜｜芝士奶蓋奶茶湯圓 發揮創意的話，奶茶和湯圓也可變成一款特別的甜品！兩者混合比想像中適合，奶蓋、奶茶和湯圓三種口感混合於一身，湯圓就像平日在飲品中的小丸子、芋圓等，軟糯美味，值得一試！ 芝士奶蓋奶茶湯圓材料：

紅茶包 1包／牛奶 300mL／煉奶 適量

淡忌廉 適量／忌廉芝士 適量／湯圓 3粒

黃豆粉 適量／糖 少許／鹽 少許 芝士奶蓋奶茶湯圓做法 1. 紅茶包加鮮奶和煉奶，以小火慢煮，持續攪拌讓奶和茶混合盛起。

2. 在另一個碗中，以1：1的比例加入淡忌廉和忌廉芝士，再加少許糖和鹽打發成奶蓋。

3. 滾水落湯圓，煮軟後取出稍微瀝乾水分。

4. 用小竹籤把湯圓串起。

5. 煮好的奶茶放上奶蓋，把湯圓串浸入奶茶，再在奶蓋上撒上一點黃豆粉即可。