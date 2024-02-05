農曆新年2024｜深圳年宵開鑼！3大必去迎春花市 掃街小食/年花/乾貨

農曆新年深圳好去處｜新年行年宵是傳統習俗，有行大運的好意頭，不少人都會和家人行年宵，買年花之餘更會有得意趣怪的生肖精品。而除了在港行年宵，今年不妨北上深圳的年宵逛逛，氣氛同樣熱鬧！以下為大家精選深圳3大必去迎春花市，包括有近300檔攤檔的愛國路花市、結合現代與傳統的福田迎春花市、以及設有皮影戲和舞獅表演的龍華區迎春花市。

深圳年宵花市推介｜深圳愛國路迎春花市

深圳愛國路迎春花市是深圳最大型的花市之一，分成花卉、餐飲、文創、春聯、年貨5大展區，合共逾期300檔攤檔，非常有賀年氣氛！如果是球迷，更可以到曼聯主題攤位及皇馬主題攤位，打卡之餘更能買到限定周邊商品。花市內亦設有餐飲區，包括10個小食攤檔，除了經典冰糖葫蘆、即燒串燒外，人氣的鮑師傅糕點都在現場設有攤位，可以買到海苔鬆酥小貝等招牌美食。現場四周都是賀年裝飾，在拍定日子亦會有舞獅和無人機表演，節目豐富。



深圳愛國路迎春花市

地址：羅湖區愛國路

日期：2月3日至2月9日