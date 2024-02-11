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旅遊
2024-02-11 14:00:03

農曆新年2024｜澳門旅遊好去處 新濠天地多維體驗藝術空間 Artelli 藝遊花海之旅

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農曆新年2024｜澳門旅遊好去處 新濠天地多維體驗藝術空間 Artelli 藝遊花海之旅

農曆新年2024｜澳門旅遊好去處 新濠天地多維體驗藝術空間 Artelli 藝遊花海之旅

不少人都會選擇在農曆新年假期去旅行散心，近近地去澳門旅行亦是個好選擇。最近位於澳門新濠天地內的多維體驗藝術空間 Artelli 由即日起至 2 月 29 日推出全新展覽，呈獻國際級中國藝術家莊紅藝澳門首展「春花弄影」，為各位帶來藝遊花海之旅，大家去澳門又多個好去處！
 

澳門Artelli全新展覽「春花弄影」

農曆新年期間，出去賞花有「花開富貴」的意頭，今次澳門Artelli全新展覽「春花弄影」，更是利用空間設計，以花卉元素延伸塑造一片鏡面花海，以強烈的視覺方式讓每位觀者感受沉浸式移步換景之魅。莊紅藝於九十年代畢業於四川美術學院，後遠赴荷蘭深造；形成中國背景與歐洲影響的獨特結合；以獨特的藝術魅力贏得了大眾藏家的青睞。他的藝術作品探索了快樂、精神和魅力重塑的主題，並旨在讓觀眾重新與自然連接，感受快樂。這也是花卉在他的畫作中佔據主導地位的原因，同時滲透了他對生活的熱情、熱愛與追求。這次展覽由莊紅藝帶來全新作品『花床系列』，運用中國輕薄柔軟的宣紙，揮灑上西方厚實成形的丙烯顏料，創作出富立體感的視覺。

國際級中國藝術家莊紅藝澳門首展「春花弄影」
日期：2024 年 2 月 2 日至 29 日
2 月 2 日至 3 日 ────── VIP 專場
2 月 4 日至 29 日────── 對外開放
時間： 週一至日 11:00 – 22:00
地址： Artelli, 澳門新濠天地 The Showroom

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